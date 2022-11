I nomi femminili cattolici più belli secondo la scienza

Questi nomi per bambine cattoliche sono non solo santi, ma anche quelli dal suono più bello!





Di recente abbiamo condiviso i risultati di uno studio che indicava quali nomi per bambini risultano più gradevoli all’udito secondo la scienza. È interessante che i primi 10 appartengano tutti i santi o a figure di spicco della Bibbia.

Per le bambine, lo studio ha mostrato risultati molto diversi: nella maggior parte dei casi, i nomi femminili ritenuti i più belli in base alle emozioni che evocano sono vicini alla natura o nomi moderni.

Nella top 20 dei nomi più belli per le bambine, figurano però anche dei nomi di sante:

Sofia

Guida la lista un nome che in greco significa “sapienza”. È appartenuto a una martire del IV secolo, Santa Sofia di Roma. Ci sono varie tradizioni legate alla santa, alcune delle quali affermano che sia morta durante le persecuzioni di Diocleziano, altre che morì piangendo le figlie che erano state martirizzate. È nota come madre delle Sante Fede, Speranza e Carità.

Zoe

Il secondo nome sulla lista è breve ma molto bello, deriva anch’esso dal greco e significa “vita” – nel senso soprannaturale e non in quello biologico (bios). La parola “zoe” è usata per esprimere il tipo di vita che Gesù vuole donare ai Suoi discepoli: “Sono venuto perché abbiano la vita” (Gv 10, 10). È il nome perfetto per una bambina appena nata destinata alla vita eterna!

Elli

Se parlando in senso stretto non è il nome di una santa, può essere il diminutivo di Eleonora, che appare al 24° posto della lista. Eleonora è poi un’altra versione del nome Elena, appartenuto a un’altra grande santa, Sant’Elena da Costantinopoli, pia donna che ha dedicato la vita a scoprire importanti luoghi della storia cristiana, come il Calvario, e ha detto di aver trovato le reliquie della Santa Croce. Eleonora o Elena significa “luce”, e quindi auguriamoci che la vostra bambina sia una luce per la famiglia.

Emilia

Questo nome dolce apparteneva alla suora che ha istituito le Suore di San Giuseppe dell’Apparizione in Francia, che ha dedicato la sua vita ad aiutare i poveri e i derelitti e ha fondato scuole e altre istituzioni. Deriva deriva dal nome di famiglia romano Aemilius, che significa “rivale”, o “emulare”. Forse la vostra piccola Emilia sarà un modello perfetto.

Penelope

Questo nome apparteneva a una delle Quaranta Sante Vergini Martiri morte nel IV secolo perché non volevano seguire gli ordini dell’imperatore romano Licinio di sacrificare agli idoli. Può ricordare anche il nome del personaggio dell’Odissea, e in greco significa “tessitrice”.

Lucia

Questo nome breve ma dolce è al 17° posto della lista. Ancora una volta, appartiene a una santa morta durante le persecuzioni cristiane nel IV secolo. Santa Lucia è una vergine martire il cui nome viene commemorato nel Canone della Messa. Deriva dal latino “lux”, “luce”.

Noemi

Al 20° posto c’è un nome appartenuto a una figura biblica. Nel Libro di Rut, si vede che Noemi era la suocera di Rut, così amata che quando le due donne rimasero vedove restarono insieme e si presero cura l’una dell’altra. Si crede che il nome significhi “buona, piacevole, amorevole”, grandi qualità per il vostro angioletto.

