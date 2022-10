«Ora cerca di non morire»: la battuta di papa Francesco alla cugina 

Papa Francesco si recherà ad Asti, capoluogo di provenienza della propria famiglia, il 19 e 20 novembre. In particolare, andrà a rendere visita a una delle sue cugine che ha festeggiato il proprio 90º compleanno.

Papa Francesco ha spesso – è il caso di riconoscerlo – la battuta pronta che accende sorrisi o che allenta situazioni tese. È stato annunciato che si recherà ad Asti, il 19 e 20 novembre 2022, per festeggiare i novant’anni della cugina Carla Rabezzana, e quest’ultima ha rivelato (in un’intervista al Corriere della Sera) della telefonata che le aveva fatto prima che la cosa diventasse di pubblico dominio:

Quando mi ha detto che sarebbe venuto per festeggiare i miei 90 anni gli ho risposto che mi aveva fatto venire il batticuore. E in tutta risposta mi sono sentita dire: «Cerca di non morire». Poi siamo scoppiati a ridere.

Il 266º Vescovo di Roma ricorda spesso l’importanza di valorizzare le proprie radici, di ricordarsene e di attingerne forza. La famiglia, la comunità, i valori e la fede si apprendono a partire dall’infanzia e formano “il dialetto” del cuore.

Questa visita ad Asti si annuncia come un ritorno alle origini, per Francesco, sulla terra donde i suoi genitori «erano partiti per emigrare in Argentina». Il bisnonno paterno di papa Francesco nacque infatti a Montechiaro d’Asti, e il nonno a Bricco Marmorito, nell’area urbana della cittadina. Il padre, Mario José, emigrò in Argentina nel 1928, dove incontrò la madre, Regina Maria Sivori, nativa argentina ma figlia di emigrati italiani. La famiglia materna del Papa veniva dalle province di Genova e Alessandria, tra Liguria e Piemonte.

E dunque il 19 novembre il Papa sarà nella diocesi piemontese da dove viene la sua famiglia, per festeggiare il 90º anniversario di una delle sue cugine. L’evento sarà privato. All’indomani, Francesco celebrerà una messa nella cattedrale di Asti per «incontrare la comunità diocesana», e poi tornerà in Vaticano.

