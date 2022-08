Come sfatare tre miti persistenti sui cardinali – Filosofo ucraino critica la comunicazione del Papa sulla morte di Daria Douguina – & altro…

1. Sulla scia del concistoro, sfatare tre miti persistenti sui cardinali

1. Sulla scia del concistoro, sfatare tre miti persistenti sui cardinali

All’indomani del concistoro per la creazione di 20 nuovi cardinali, Crux confuta le idee sbagliate che circolano attorno a questo evento. In primo luogo, non si tratta di contrapporre i liberali ai conservatori – tassonomia che non funziona al di fuori del mondo occidentale. In seconda istanza, i cardinali non sono esperti vaticani. «I corridoi del potere a Roma sono per loro terra incognita quanto la tundra dell’Artico o le isole remote del Pacifico», osserva il vaticanista John Allen.

Papa Francesco ha inoltre nominato un gran numero di cardinali delle periferie del mondo che non solo non lavorano in Vaticano, ma hanno trascorso pochissimo tempo a Roma nel corso degli anni. Questo fatto porta a un’ulteriore smentita: i cardinali della Curia non sono i migliori amici del mondo, anzi, molti sono estranei gli uni agli altri. In questo contesto, secondo Crux, il vero obiettivo della riunione di due giorni dei cardinali che inizia oggi non è tanto discutere della riforma vaticana, quanto «dare loro almeno una possibilità di incontrarsi e di farsi un’idea fugace delle rispettive preoccupazioni ed esperienze». «Quando guardate un cardinale, cercate di moderare le vostre aspettative», conclude John Allen.

Crux, inglese.

2. Un filosofo ucraino critica la comunicazione del Papa sulla morte di Daria Douguina

Il vicerettore dell’Università Cattolica dell’Ucraina, Myroslav Marynovych, filosofo e difensore dei diritti umani, ha espresso il suo disagio dopo le parole di Papa Francesco, che durante l’udienza generale di mercoledì scorso ha presentato come una «vittima innocente» la militante nazionalista russa Daria Douguina, assassinata di recente a Mosca. Questa «nuova crisi di comunicazione» relativa al Papa mostra a suo avviso che alcuni dei suoi consiglieri dovrebbero riconsiderare la propria posizione nei confronti della Russia.

Denunciando «l’inerzia dell’Ostpolitik vaticana», l’intellettuale ucraino nota che i greco-cattolici ucraini provano un malcontento sempre maggiore di fronte a queste posizioni, che danno l’impressione che «la diplomazia prevalga sulla fede». Dopo aver incontrato il Papa in Vaticano a giugno, Myroslav Marynovych sottolinea tuttavia che Francesco «non è un nemico dell’Ucraina», ma è semplicemente «bloccato tra gli specchi deformanti della comunicazione». Le aspettative della popolazione ucraina nei confronti di un eventuale viaggio del Papa a Kiev si sono comunque affievolite. Tutto dipende dal messaggio che il Pontefice porterebbe nel Paese. Se si trattasse di un altro «Siamo tutti da biasimare» generalizzato, una visita di questo tipo «non potrebbe che aggravare la situazione», avverte il filosofo.

RISU, inglese.

3 Di cosa parleranno i cardinali riuniti intorno al Papa?

I nuovi cardinali creati da Papa Francesco sabato sono già al lavoro. Riuniti su richiesta del Pontefice argentino, i porporati di tutto il mondo sono infatti invitati a studiare insieme, lunedì e martedì, la nuova costituzione della Curia romana entrata in vigore nel giugno scorso. Per questo, hanno ricevuto un rapporto di 11 pagine che si sofferma sui punti salienti della riforma del Papa. Verranno quindi affrontate questioni come la nomina di laici alla guida dei dicasteri o la trasformazione della Cappellania apostolica in dicastero della carità. L’autore dell’articolo ricorda che l’ultima riunione di tutti i cardinali risale al 2015, e che i porporati hanno quindi bisogno di incontrarsi per conoscersi, cosa che potranno fare in due pranzi e due cene.

Omnes, spagnolo.