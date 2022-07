Siccità record: annullata la processione dell’Assunta sul Po (FOTO)

Una drastica decisione che interrompe una storica tradizionale di Cremona: barche in difficoltà per trasportare la Madonna

Il fiume Po è in una siccità spaventosa, e questa causerà l’interruzione di una delle tradizioni religiose più sentite in Lombardia: la processione di Ferragosto della Statua dell’Assunta lungo il fiume a Cremone. Il rito si svolge in barca dal lungo Po di Cremona fino alle sponde del comune di Brancere.

Dopo una serie di incontri interlocutori, scrive Cremona Oggi, nel tentativo di salvare la manifestazione, nei giorni scorsi è stata presa a malincuore la decisione di sospendere la tradizionale processione sul fiume.

Come si svolgerà quest’anno

La Messa verrà celebrata alle 17, nel campo nei pressi del Lido Ariston di Brancere. Quindi si terrà una processione via terra fino a raggiungere l’attracco fluviale, la statua presumibilmente si fermerà sulla strada alzaia, mentre i celebranti scenderanno fino alla sponda, da dove sarà effettuato il tradizionale lancio della corona di fiori sul fiume. Quindi la statua sarà poi riportata in auto verso Brancere.

La discesa delle barche

Si cercherà anche di preservare in qualche modo uno degli aspetti più caratteristici della manifestazione, la discesa delle barche lungo il fiume Po: saranno probabilmente le venete delle società rivierasche a rendere omaggio all’effigie della Madonna Assunta, che comunque, quasi certamente, non sarà l’originale in legno custodito nella chiesetta di Brancere, ma una sua copia in vetroresina.

La querelle sulla statua

Proprio la decisione del parroco di Stagno, don Pierluigi Vei, di non rendere disponibile la statua in legno per evitare che si deteriori, era stata la prima difficoltà che aveva incontrato questo evento di religiosità popolare – il ringraziamento alla madonna per la fine di una carestia – fatto rinascere dal compianto don Aldo Grechi.

Il “miracolo” del Po?

Già qualche mese fa infatti la manifestazione sembrava essere a rischio per la difficoltà a reperire i fondi per realizzare una copia in vetroresina, ostacolo che adesso appare superato. Ma poi la straordinaria secca del Po e l’impossibilità di rimettere sul fiume la barca che solitamente trasportava la statua, ha definitivamente fatto optare per questa soluzione di compromesso. A meno che succeda un miracolo e il livello del Po si alzi di due metri e consenta la processione della Madonna Assunta (Cremona oggi, 25 luglio).