Siamo come il sale e la luce, che fanno la differenza senza fare rumore

Mentre il mondo usa mezzi mondani per fare le proprie battaglie, il cristiano sa che la sua arma vincente è essere sempre più attaccato a Cristo.

Vangelo di martedì 7 giugno

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini.

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli.

(Matteo 5,13-16)

Il sapore e la luce sono le due eloquenti immagini che Gesù usa per ricordare a ognuno di noi l’identità più profonda della nostra vocazione cristiana:

Voi siete il sale della terra…voi siete la luce del mondo.

È una grande responsabilità essere il sapore delle cose, ed è un’altrettanta grande responsabilità rischiarare le tenebre del mondo e della storia. Il sale e la luce non fanno rumore, ma fanno la differenza. Non sono cose eclatanti ma cose che cambiano radicalmente la realtà. Se una cosa manca di sale te ne accorgi subito, e se è assente la luce ugualmente ti accorgi della differenza.

Un cristiano non fa rumore, ma è chiamato a fare la differenza. La sua presenza ha lo stesso scopo del sale e della luce,la stessa umiltà, la stessa essenzialità. Ecco perché la grande domanda che dobbiamo farci è se stiamo conservando in noi il sapore della fede, e se non stiamo nascondendo lo splendore dell’essere di Cristo. Ed è cosa diversa dal fare pubblicità a Cristo o da urlare in qualche modo le nostre convinzioni. Mentre il mondo usa mezzi mondani per fare le proprie battaglie, il cristiano sa che la sua arma vincente è essere sempre più attaccato a Cristo.

Se è legato a Lui attraverso una vera vita spirituale allora ogni gesto del cristiano è carico di senso e dà senso. E come il sale, a volte brucia sulle ferite, e altre volte insaporisce le cose. Mentre il mondo urla e fa battaglie noi come la luce indichiamo ciò che è vero attraverso e soprattutto la nostra personale testimonianza. Un cristiano è amico della Verità ma per amore di essa non trasforma mai nessuno in nemico. Sa scagliarsi contro una cosa sbagliata, ma non confonde mai le persone con le cose.

Gesù non ha mai usato violenza verso nessuno, per questo è rimasto luce per tutti, anche per chi gli ha fatto del male.

