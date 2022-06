Padre Joan Gilabert Jofré ha salvato un uomo mentalmente malato dai bulli e ha fondato l'Ospedale degli Innocenti





Un sacerdote cattolico ha fondato il primo ospedale psichiatrico del mondo. Non dovrebbe sorprendere, perché è solo uno dei tanti contributi che la Chiesa ha dato all’umanità e che la maggior parte della gente – cattolici inclusi – ignora.

Era venerdì 24 febbraio 1409. P. Joan Gilabert Jofré stava lasciando il convento di Plaza de la Merced a Valencia (Spagna). Mentre si recava alla cattedrale, vicino alla chiesa di Santa Caterina, vide un gruppo di giovani che deridevano e assalivano un uomo. Gridando, gli dicevano “Pazzo, pazzo!”

Era evidente che si trattava di un uomo con disturbi mentali. Il sacerdote respinse coraggiosamente gli aggressori, protesse quel pover’uomo e lo portò alla residenza dei Mercedari.

P. Jofré era lui stesso mercedario, ovvero un sacerdote appartenente all’Ordine della Misericordia, in cui era entrato nel 1370.

I Mercedari e Nostra Signora della Misericordia

La comunità dei Mercedari ha più di 800 anni. L’ordine è stato fondato il 10 agosto 1218 a Barcellona. Oltre ai voti tradizionali di povertà, castità e obbedienza, i suoi membri fanno un quarto voto: dedicare la propria vita a liberare gli schiavi al punto da scambiare il posto con i prigionieri che erano in pericolo di perdere la propria fede – o se l’ordine non aveva denaro per comprare il loro rilascio.

Uno dei Mercedari più noti è il fondatore, San Pietro Nolasco, grande liberatore dei cristiani che venivano rapiti dai musulmani e portati come schiavi in Nordafrica. Il santo vendette il patrimonio che aveva ereditato dalla propria famiglia per organizzare spedizioni di riscatto. Quando terminò le risorse, iniziò a mendicare per ottenere elemosine e donazioni. Quando anche queste finirono, pregò Dio per un miracolo. Fu allora che ricevette un’apparizione della Madonna, che gli chiese di fondare una congregazione dedicata al riscatto degli schiavi. Fu questa l’origine sia dell’Ordine della Misericordia che della devozione a Nostra Signora della Misericordia.

Il primo ospedale psichiatrico

Fu alla residenza dei Mercedari che p. Jofré ospitò quell’uomo che veniva deriso per i suoi problemi mentali. Da allora, il sacerdote iniziò a promuovere non solo la carità nei confronti dei malati mentali, ma anche la creazione di un ospedale specifico per loro.

Papa Benedetto XIII venne a conoscenza dell’iniziativa e autorizzò l’opera con la bolla del 16 maggio 1410.

L’ospedale venne posto sotto il patricinio spirituale della Vergine Maria sotto il titolo di Nostra Signora degli Innocenti.

Le cose si mossero rapidamente: il 1° giugno 1410 nacque l’Ospedale degli Innocenti per accogliere i mnalati mentali, i poveri e i bambini abbandonati. La cappella venne dedicata a Nostra Signora degli Indifesi. Il primo ospedale al mondo a offrire trattamento e residenza per i malati mentali è diventato l’Ospedale Universitario di Valencia.

P. Jofré trascorse un periodo svolgendo missioni evangelizzatrici con San Vincenzo Ferrer. Poco dopo essere tornato al monastero, morì il 18 maggio 1417. Nonostante varie battute d’arresto per via di circostanze storiche e non per la vita di p. Jofré, il suo processo di canonizzazione è pendente ma non dimenticato.