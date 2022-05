Sesso: la rimonta della fedeltà 

Contrariamente a molti preconcetti sul carattere “chimico” dell’infedeltà amorosa, la scienza rivela che il nostro cervello è programmato per l’amore che dura. Le spiegazioni di Tugdual Derville, co-iniziatore di un movimento per un’ecologia umana: «Il grande amore è una cosa naturale».

L’infedeltà sessuale è il proprium dell’essere umano? È questo il parere di tutta una corrente di pensiero che tenta di decostruire le “norme sociali” in nome della scienza. Ecco però che la scienza sembra in grado di smentire queste teorie libertarie.

Per infrangere i punti di riferimento giudicati liberticidi e abbattere i muri portanti dell’antropologia, si fa talvolta appello ai naturalisti, come se l’essere umano fosse un animale al pari degli altri. Dagli uccelli volubili ai pesci “transgender”, passando per i fragili pulcini precocemente eliminati dai loro genitori, la natura formicola di esempi da seguire… o no. Alcuni ricercatori di biochimica si sono dati a loro volta da fare per “provare scientificamente” che l’amore duraturo sarebbe un’utopia. Corre ancora fra costoro l’idea che la passione amorosa tra un uomo e una donna durerebbe fra i tre e i sette anni, prima di estinguersi inesorabilmente. Una questione di chimica neuronale.