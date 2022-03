Tra le bombe con i loro furgoncini: gli eroici viaggi di preti e frati in Ucraina

Si spostano da ovest verso est carichi di aiuti umanitari e beni di prima necessità. Rischiano la vita ogni giorno, ma nessuno ne parla

Slalom tra missili e bombe per consegnare aiuti umanitari. E’ quanto stanno facendo decine di sacerdoti con i loro collaboratori in tutta l’Ucraina, sopratutto nella zona orientale del Paese, quella più colpita dalla guerra. Il vescovo cattolico e frate minore Leon Dubravskiy lo racconta ad Avvenire (29 marzo).

Una immensa diocesi

Mons. Dubravskiy guida la diocesi (grande due volte la Lombardia) delle regioni di Khmelnytskyi e Vinnycja, nell’ovest dell’Ucraina, Una Chiesa che, come tutte quelle cattoliche del Paese, si è unita venerdì scorso all’atto di consacrazione dell’Ucraina e della Russia al Cuore Immacolato di Maria voluto da papa Francesco.

NurPhoto via AFP

200mila sfollati “ufficiali”

La Chiesa, spiega il vescovo ucraino, è in prima linea dell’accoglienza degli sfollati. «Facciamo tutto il possibile. Nelle due regioni che formano la diocesi se ne contano circa 200mila. E si tratta di quelli certificati in modo ufficiale».

Chiese aperte 24 ore al giorno

Prosegue mons. Dubravskiy: «Abbiamo aperto le chiese e i monasteri per offrire ospitalità. Ci concentriamo in particolare sui più bisognosi perché una parte dei rifugiati può contare su risorse proprie. E cerchiamo di dare un tetto a chi sceglie di rimanere nel Paese o non ha la possibilità di andare all’estero. Abbiamo una proficua collaborazione con le istituzioni locali».

Come si smistano gli aiuti

La diocesi di mons. Dubravskiy è diventata anche un hub per distribuire gli aiuti che entrano in Ucraina dagli Stati confinanti. «Non è certo il nostro territorio uno di quelli che ha maggiori necessità. Facciamo da punto di smistamento per il Nord e l’Est dove la situazione è ben più drammatica. Recapitare i carichi non è facile. Tra l’altro ci sono timori comprensibili da parte di molti nel portare gli aiuti umanitari nelle zone di guerra».

Photo courtesy of Fr. Lucas Perozzi

L’auto medica

«Allora – aggiunge il vescovo – tanti nostri sacerdoti sono diventati autisti rischiando anche la vita per raggiungere le aree più critiche con un’auto o un furgoncino stipato di beni d’emergenza. Inoltre come Chiesa latina abbiamo donato un’auto medica che viene usata nelle diocesi dove i combattimenti hanno maggiore intensità (Avvenire, 29 marzo).

6000 religiosi

Sono più di 6.000 i sacerdoti, frati e suore cattolici rimasti in Ucraina per fornire riparo, cibo, curare i feriti, fornire sostegno spirituale e amministrare i sacramenti. «Alcune persone – scrive su Facebook Fra Giancarlo Fano in un post diventato virale – si sono confessate per la prima volta, per prepararsi alla morte. Vogliono anche confessarsi al telefono; ma il prete non può farlo. Alcuni sono andati a battezzarsi prima di andare in guerra e fare la prima Comunione».

Il vescovo che carica i camion con i viveri

Prosegue Fra Giancarlo:

«Migliaia di persone si sono rifugiate nei seminari di due città; la Chiesa li accoglie e li nutre, dà loro un posto dove dormire e lavarsi, e sostegno spirituale.Una granata ha colpito la residenza del vescovo di Kharkov, ma nessuno è rimasto ferito; e lì continuano a preparare i pasti da portare in due vicine stazioni della metropolitana.Nella diocesi di Kiev, la capitale, i supermercati sono vuoti; non c’è pane e acqua. Il vescovo ausiliare è incaricato di inviare il necessario e aiuta anche a caricare i veicoli con cui sono distribuiti».

Collegi cattolici diventati dormitori

Conclude il frate francescano: