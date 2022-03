Sant’Óscar Romero, il vescovo dei poveri

Il coraggioso evangelizzatore è stato assassinato a El Salvador mentre celebrava la Messa





Óscar Romero era nato a Ciudad Barrios, San Miguel (El Salvador), il 15 agosto 1917 in una famiglia umile.

A 13 anni aveva assistito a un’ordinazione sacerdotale e aveva detto al padre del neosacerdote che anche lui voleva diventare presbitero.

Dopo il seminario si era recato a Roma, dove aveva studiato Teologia. Era diventato sacerdote il 4 aprile 1942. Dopo quasi 30 anni di lavoro pastorale, nel 1970 era stato ordinato vescovo.

Difendeva e divulgava i contenuti del Concilio Vaticano II e di Medellín, e non seguiva la Teologia della Liberazione.

Difensore dei poveri

Nel 1974 era stato designato vescovo di Santiago de María. In quel momento si iniziava a vivere la repressione contro i contadini organizzati.

Nel giugno 1975, la Guardia Nacional assassinò 5 contadini, e monsignor Romero andò a consolare le famiglie delle vittime e a celebrare la Messa.

Il rapporto tra lo Stato salvadoregno e la Chiesa diventava più teso. Monsignor Romero aveva inviato una lettera di protesta al Presidente Molina, suo amico.

Monsignor Romero non faceva politica, ma si era messo al fianco dei poveri, soprattutto di quelli che arrivavano in città, aprendo le porte del vescovado per dare loro un tetto.

Denunce che gli sono costate la vita

In un clima violento, era stato nominato arcivescovo di San Salvador nel 1977. Il suo motto era “Sentire con la Chiesa”, e il suo obiettivo “Costruire una Chiesa fedele al Vangelo e al Magistero della Chiesa”.

Pochi giorni dopo, assassinarono il suo amico padre Rutilio, cosa che lo colpì immensamente.