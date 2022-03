Stava fuggendo dalla guerra. Stremato, chiese a Maria di salvarlo

La storia si ripete? La storia dell'icona di Nostra Signora di Zarvanytsia





I Greco-Cattolici ucraini lo considerano un santuario nazionale. Nella storia della chiesa della Santissima Trinità e la Protezione di Nostra Signora di Zarvanytsia si intrecciano le tradizioni bizantina e latina, come anche la storia complessa dell’Europa Centrale e Orientale.

Nel 2001, Papa Giovanni Paolo II ha pregato davanti all’icona miracolosa di Nostra Signora di Zarvanytsia durante il suo viaggio apostolico in Ucraina.

Il paese di Zarvanytsia (in ucraino Зарваниця), nella regione di Ternopil, in Podolia (a sud-est di Leopoli), a circa 230 chilometri dalla frontiera con la Polonia, ha poco più 300 abitanti. Situato in una valle e circondato da alte colline coperte da boschi, non sembra tanto accessibile come altri luoghi di pellegrinaggio europei. La storia spirituale di questo luogo risale a centinaia di anni fa.

In una situazione in cui l’Ucraina è vittima dell’aggressione russa e sta sperimentando la tragedia della guerra, vale la pena di rivolgere le proprie preghiere a Nostra Signora di Zarvanytsia, che ha sostenuto per secoli l’Ucraina, la Repubblica di Polonia e il mondo intero con la sua intercessione.

Zarvanytsia, dove tutto iniziò con un monaco rifugiato

Gli inizi del santuario a Zarvanytsia sembrano molto vicini al destino sperimentato dagli Ucraini oggi. Vecchie cronache rutene menzionano che a metà del XIII secolo un monaco ortodosso di Kiev fuggì dall’esercito tartaro che stava distruggendo la città.

Dopo un lungo viaggio, si ritrovò nei boschi della Podolia. Affamato, assetato e fisicamente esausto, trovò una piccola sorgente nella boscaglia. Bevve un po’ d’acqua e pregò mezzo addormentato la Madonna per salvarsi.

In una visione vide Maria in una valle avvolta nella luce, accompagnata da due angeli. La Madre di Dio teneva in mano due gigli bianchi, sorrise e toccò il monaco con un gesto di consolazione.

Quando il monaco si svegliò, vide un’icona che rappresentava la Madre di Dio con il Bambino Gesù accanto a lei. Decise di costruire una piccola cappella e di porvi un’icona.

La notizia dell’icona miracolosa si estese miracolosamente nella zona. Dopo le apparizioni al monaco, il principe, che risiedeva nel castello della vicina città di Trembowla, si ammalò gravemente. Dopo aver pregato con fervore la Madre di Dio, guarì e costruì la prima chiesa di legno sul posto di una cappella esistente. Funzionò per quasi 300 anni.