Etica e impresa: la guerra di Neil Young contro Spotify e Joe Rogan

La vostra impresa difenderebbe i suoi valori etici fino alla fine?





Qualche giorno fa è stata pubblicata la notizia del ritiro della musica di Neil Young dalla piattaforma Spotify . La causa: si oppone al fatto che le sue canzoni vengano riprodotte sulla piattaforma che offre il podcast del no vax Joe Rogan.

Il presentatore Joe Rogan ha il podcast più popolare, ascoltato da milioni di persone in tutto il mondo.

Raccontiamo la storia dall’inizio.

Qualche giorno fa, è scoppiata una polemica sui mezzi di comunicazione di tutto il mondo. Il cantante Neil Young (autore, tra le altre, di Heart of Gold e Rocking In the Free World), ha chiesto che Spotify smettesse di trasmettere la sua musica.

Shutterstock | Ben Houdijk

Il motivo è che non vuole condividere la piattaforma con Joe Rogan perché questi diffonde informazioni fuorvianti sui vaccini contro il Covid-19.

Senza entrare nel merito del fatto che i vaccini siano positivi o negativi, lo scandalo ci porta a chiederci se la cultura corporativa debba essere legata a valori etici.

Siamo capaci di assumere valori che possono portarci a perdere clienti?

Per chi non conosca Rogan, è un presentatore polemico che porta entrate miliardarie a Spotify, che detiene l’esclusiva del programma. Nel 2020, il podcast The Joe Rogan Experience ha fatto guadagnare più di 100 milioni di dollari.

I fans raccontano che Young ha contratto la poliomielite da bambino, poco prima che fosse disponibile il vaccino contro questa malattia.

Il cantante ha pubblicato sul suo sito web una lettera indirizzata al suo manager e alla sua casa discografica, il Warner Music Group, esigendo che Spotify non pubblicasse più la sua musica. Da allora è stato eliminato.

Young ha affermato che era pronto all’impatto economico che comporta questa devisione. Una vera dichiarazione di principi.

Spotify ha dichiarato che cerca sempre di equilibrare “sia la sicurezza degli ascoltatori che la libertà dei creativi”, e che aveva eliminato più di 20.000 episodi di podcast collegati al Covid-19 in base alle sue politiche di contenuto.

“Spotify è diventata il luogo della minacciosa disinformazione di fronte al Covid-19”, ha dichiarato Young sulla sua web. “Menzogne che si vendono per denaro”.

“Ci dispiace per la decisione di Neil di ritirare la sua musica da Spotify, ma speriamo di dargli nuovamente il benvenuto presto”, ha dichiarato Spotify in un comunicato. Nella controversia, la settimana scorsa la compagnia svedese ha perso più di 2 miliardi di dollari di valore sul mercato.

Qualche ora fa, Rogan ha promesso di essere più “equilibrato”, e Spotify sta introducendo un “avviso di contenuto” per qualsiasi episodio di podcast che discuta il coronavirus.