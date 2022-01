“La mia legge di attrazione”, nuovo sfavillante singolo dei The Sun

Inaugurata "La Gloria", la prima etichetta italiana di Christian Music

Con il lancioquesto venerdì del nuovo singolo intitolato “La mia legge di attrazione”, i The Sun inaugurano la prima etichetta italiana di Christian Music, “La Gloria”, fondata da Andrea Marco Ricci – nel mondo della musica e del volontariato da 25 anni, Presidente dell’associazione Note Legali, Presidente del Coordinamento delle Associazioni dei Musicisti, educatore e capo scout brevettato – insieme al cantante e leader dei The Sun, Francesco Lorenzi.

La canzone si apre con un’inequivocabile dichiarazione di intenti che si staglia

attraverso la sola voce di Francesco: “Voglio una nuova direzione, costi quel che

costi, è questa la mia legge d’attrazione, nessun passo indietro”. Qui non mi sembra

sia in gioco la dimostrazione o meno della discussa “legge di attrazione”, ma

piuttosto la convinzione che uno stile di pensiero positivo e una buona

considerazione di sé e delle proprie capacità possono essere il punto di partenza

per imprimere una svolta alla propria esistenza. Detto altrimenti: se non prendo

davvero in mano la mia vita, lasciando da parte lamentele o frustrazioni, non potrò

intraprendere con tenacia (“nessun passo indietro”) una nuova direzione.

Queste parole, poste così in apertura di brano, suonano come una sorta di “grido

di battaglia” o “piano d’azione”, che vogliono scuotere nel profondo gli ascoltatori,

ancor più in questo periodo che ha paralizzato ogni energia, con effetto

particolare sulla generazione di trentenni e quarantenni la quale, dando una rapida

occhiata all’attuale proposta musicale, non trova spesso canzoni che sappiano

coinvolgerla e parlarle direttamente.

Nella prima strofa, Francesco prende le mosse da un’esperienza personale, ovvero

il fatto di essere nato negli anni ’80. Tuttavia, riesce a delineare quel preciso

momento storico con alcune immagini iconiche nelle quali si riconosce

immediatamente un’intera generazione di ragazzi all’epoca che oggi naviga

spesso a vista e con un forte senso di smarrimento e incertezza.

L’aria strana, vogliosa di riscatto dai cosiddetti “anni di piombo”; le bici vecchie o

anche le bmx, sorta di status symbol di quelli anni oggi oggetto vintage; le felpe

dismesse, con i vestiti spesso ereditati dai fratelli maggiori o dagli amici un po’

grandi; l’assenza dei social con la relativa smania di post e le foto, quasi ad

evidenziare che non sempre l’innovazione tecnologia è vera innovazione, se non

c’è anima… Tutti elementi che delineano con tocchi efficaci alcune caratteristiche

tipiche degli anni ’80.

Senza entrare in disquisizioni sociologiche, viene da chiedersi cosa avevano di

speciale. Sicuramente un senso di leggerezza, spensieratezza, divertimento.

Anche un certo “spirito di frontiera” di chi desiderava realizzare per davvero le

proprie fantasie, come dimostrano molti film di quegli anni e non solo. Tuttavia, la

canzone non punta sull’effetto nostalgia, quanto sulla creazione di una affinità

elettiva per recuperare appunto l’energia che si viveva, la volontà di proiettarsi in

avanti mantenendo il contatto con la semplicità e la freschezza originarie.

Semplicità, freschezza e genuinità che facevamo esclamare con certezza a pieni

polmoni: “La vita è adesso!”.

In questo senso la legge di attrazione del ritornello acquista maggior spessore.

Attrarre, anche nel suo significato etimologico, significa tirare a sé. Attrarre il

buono e il bello di allora significa attingere a forza positive da volgere nell’oggi

verso una “nuova direzione”.

Ed è proprio questa capacità di spostarsi nel tempo attuale che caratterizza la

seconda strofa. Se si fosse trattato solo di nostalgia, i The Sun avrebbero scritto

ancora dei bei tempi che furono e che non torneranno più. Invece, decide di

affondare le mani nel presente, delineando quella che è la sensazione di

moltissime persone di varie età.

Oggi, infatti, quanti sentono di aver corso tanto, ma senza sapere “per dove”,

spesso stanchi perché hanno vagato senza meta, nonostante molti sforzi, e perché

si sentono in perenne stato di crisi. Anche alcune certezze dei nostri genitori,

sono diventate dei miraggi. Se ci mettiamo pure la sindrome di Peter Pan, questa

sì intrisa di nostalgia che non permette di crescere, e l’incertezza sul futuro, unita

alla consapevolezza di essere ad “un punto di non ritorno” con conseguente paura

di ciò che sarà, il quadro diventa ancor più desolante.

Ma Francesco ci ricorda che dentro abbiamo “una forza” che semplicemente

abbiamo dimenticato o sotterrato. Questo è un illuminante richiamo ai ricordi

della prima strofa: non una serie di rimpianti malinconici, ma appunto una

benzina che può ancora bruciare e che dona nuovamente il coraggio di scegliere.

Degli anni della nostra giovinezza non ci servono foto sbiadite, ma la

consapevolezza e la certezza che “La vita è adesso”. Non ieri e nemmeno domani,

ma oggi, e questo vale per tutti! Perché ciascuno di noi è stanco di aspettare, di

accettare, di dare il meglio per ricevere in cambio poco o niente. Tutto, però, può

partire solo da noi, dal decidersi a cambiare pelle per poter respirare, a

intraprendere “una nuova direzione”.

Mi sia permesso un richiamo biblico, precisamente il salmo 103. Qui l’orante

dice, parlando a se stesso, ma con il tu che vuol comunicare una grande

esperienza ad altri: «egli sazia di bene la tua età avanzata / e tu rinnovi come

aquila la tua giovinezza». Ecco, l’invito a rinnovare la propria giovinezza mi

sembra si adatti perfettamente alla canzone di Francesco e dei The Sun.

Venendo all’aspetto prettamente musicale, il pezzo è trascinante, ballabile,

energico, fresco, intriso di uno spirito power-rock tipico degli anni ’80 che ancora

ci portiamo dentro le orecchie e nel cuore. A me ha ricordato in qualche modo

“The power of love” di Huey Lewis, diventato famoso nella colonna sonora di

Ritorno al futuro. Che, a dirla tutta, mi sembra un ottimo sottotitolo alla canzone

dei The Sun: ritorno al cuore di un passato che diventa spinta per proiettarsi con

gioia e luce nel futuro.

La mia legge di attrazione

di Francesco Lorenzi, musica di Francesco Lorenzi, Roberto Visentin, Maurizio Baggio

Voglio una nuova direzione

Costi quel costi

E’ questa la mia legge di attrazione

Nessun passo indietro

Negli anni ’80

quando sono nato

c’era un’aria strana

quasi di riscatto

si pedalava su bici vecchie

indossavamo felpe dismesse

nessuna foto

nessun post

ma quanti ricordi

e una certezza scritta lì: la vita è adesso

Io sono stanco di aspettare

sono stanco di accettare

Ho dato tutto

per poco o niente

Cambio pelle per respirare

Voglio una nuova direzione

Costi quel costi

E’ questa la mia legge di attrazione

Nessun passo indietro

Nessun passo indietro

Se corri tanto

ma non sai per dove

ti chiedi il senso del tuo vagare?

Dentro hai una forza che non ricordi

ma c’è davvero

sei tu che scegli

Sentiamo in molti che siamo a un punto di non ritorno

Una certezza brucia qui: la vita è adesso, sì!

Io sono stanco di aspettare

sono stanco di accettare

Ho dato tutto

per poco o niente

Cambio pelle per respirare

Voglio una nuova direzione

Costi quel costi

E’ questa la mia legge di attrazione

Nessun passo indietro

Negli anni ’80

quando sono nato

c’era un’aria strana

ce l’ho ancora addosso