Jordin Sparks: la vincitrice più giovane di American Idol si dichiara pro-vita

Ad appena 17 anni ha vinto il mitico concorso di talenti negli Stati Uniti, e si è sempre espressa contro l'aborto e a favore dell'astinenza fino al matrimonio





Jordin Sparks ha superato i trent’anni, è una cantante e attrice famosa, è sposata e ha un figlio. È avvolta dalla fama fin da molto giovane, ma il successo non le ha impedito di rimanere salda nelle sue convinzioni e nei suoi ideali. Cristiana fin da piccola, ha saputo conciliare la sua passione per la musica e un profondo amore per Gesù.

Figlia di un famoso giocatore di football americano, Jordin Sparks è nata in Arizona il 22 dicembre 1989. Fin da piccola ha iniziato a farsi notare per le sue doti canore, e ha partecipato a vari eventi musicali, alcuni dei quali a carattere religioso, come nel caso della sua collaborazione con il cantante cristiano Michael W. Smith. Prima di vincere American Idol, Jordin aveva già stupito i giudici di altri concorsi per giovani talenti.

Tutte queste incurisioni nel mondo della musica facevano presagire che la piccola Jordin avrebbe avuto una luminosa carriera. La fama le è arrivata grazie a uno dei programmi di maggior successo negli Stati Uniti, il cui format è stato esportato in molti Paesi del mondo.

A soli 17 anni è diventata la concorrente più giovane a vincere il concorso per giovani talenti. Da allora, la sua carriera è decollata. Il suo album di debutto ha venduto milioni di copie, diventando disco di platino, e da quel momento Jordin non ha smesso di cantare e di ricevere premi come l’American Music Award o una nomination ai Grammy.

Diventata una vera star, ha cantato l’inno nazionale degli Stati Uniti in eventi importanti come il Super Bowl o la finale del campionato NBA e davanti a Presidenti come George Bush e Barack Obama.

Oltre a cantare, Jordin Sparks è apparsa in vari film e serie televisive. Una delle pellicole a cui ha partecipato, God bless the broken road, è un film drammatico che poneva l’accento sulla religione cristiana.