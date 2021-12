Le 9 parole-chiave di Papa Francesco per il 2022

Il prossimo anno si prospetta pieno di impegni per il Santo Padre





I.MEDIA ha voluto dare un’occhiata all’agenda di Papa Francesco per il 2022. Sul programma figurano molti viaggi, vari eventi, un sinodo, un anniversario e un processo.

Sinodo

Tutto il 2022 sarà animato dal Sinodo sulla Sinodalità, aperto dal Papa a Roma il 10 ottobre. La prima fase, locale, che si sta svolgendo in ogni diocesi del mondo, terminerà il 15 agosto. La fase continentale inizierà nel settembre 2022. Una terza fase finale, a Roma, è prevista per l’ottobre 2023.

Concistoro

È altamente probabile che Papa Francesco convochi un concistoro all’inizio del 2022 per aumentare il numero di cardinali elettori, che altrimenti alla fine dell’anno si ridurrebbe a 110, dieci membri in meno rispetto al numero minimo. Il concistoro dovrebbe plausibilmente avere luogo prima della Quaresima, che nel 2022 inizierà il 2 marzo.

Canonizzazioni

Il 15 maggio, Papa Francesco celebrerà la prima Messa di canonizzazione in Piazza San Pietro dal 2019. Tra i sette beati che verranno ufficialmente riconosciuti come santi ci sono quattro italiani, due francesi, tra cui Charles de Foucauld, e un indiano. Un altro evento importante di quest’anno è la beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, che avrà luogo in Vaticano il 4 settembre.

Processo

Il processo per il palazzo di Londra sarà uno dei temi principali di quest’anno. Dopo un inizio lento segnato da numerosi errori procedurali, secondo il giudice Giuseppe Pignatone il processo dovrebbe arrivare al cuore del problema a febbraio. La procedura giudiziaria, che si prevede lunga e complessa, dovrà gettare luce sulle disfunzioni osservate nell’acquisizione di una proprietà di Londra quasi otto anni fa, e al contempo deciderà sulla responsabilità del cardinale Angelo Becciu, coinvolto dal promotore di giustizia.