Come si ottiene la gioia che dura per sempre?

Si può vivere una felicità che non dipende da cose incontrollabili, sentire dentro di noi il bacio profondo di Dio





La gioia è un cammino pieno di incertezze. Desidero essere sempre allegro ma non ci riesco.

La felicità, l’allegria, la pace del successo ottenuto. Una vita piena e colma d’amore è quello che desidera il cuore.

Ripongo la mia felicità in obiettivi capricciosi che sfuggono al controllo della mia volontà.

Cerco di essere felice a ogni costo. Non mi importa di camminare alla ricerca di quell’allegria permanente che il mondo cerca di promettermi. Perché sia tranquillo, perché la mia vita sia gioiosa.

Desiderio di infinito

shellygraphy | Shutterstock

Mi piacciono queste parole, che descrivono come può essere il cuore:

“Allora ho chiuso gli occhi e ho visualizzato il battito di un cuore umano. L’ho visto espandersi per abbracciare tutte le persone nuove che volevo. E ho compreso che il cuore aveva una capacità di espansione infinita. E più era pieno, più batteva sano e felice”.

Lucinda Riley

Non so se il mio cuore ha quella capacità infinita di espandersi. Almeno quello che so è che dev’essere il desiderio di infinito inciso nel profondo.

Il desiderio che l’amore duri per sempre e l’esperienza dell’abbraccio duri costantemente nell’anima.

Abbracciato, desiderato, contenuto, sostenuto, pacificato, calmo. È forse l’espressione della felicità che cerco.

Al di là delle gioie passeggere

Perché la gioia per i successi nel lavoro, nello sport, nei progetti, nelle imprese è troppo passeggera.

Dura molto poco, nasce e marcisce come un fiore in mezzo a un campo. Appena sboccia con forza una gioia provocata dal successo, un dolore successivo pone fine alla sua nascita in poche ore.

Vivo cercando felicità passeggere cercando di riempire il vuoto del cuore.

Lo voglio riempire di successi, di riconoscimenti, di lodi. E forse devo solo riempirlo di persone.