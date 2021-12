Gli eroi dell'Avvento e del Natale erano tutti bravissimi a ricevere





Dico sempre ai miei figli che il vero significato del Natale è ricevere doni.

Ovviamente, sappiamo dal Signore stesso che è meglio donare che ricevere, ed è altrettanto ovvio che un Natale in cui un bambino riceve una pioggia di regali ma fa una scenata perché non ha ricevuto quella cosa speciale che desiderava è come una derisione del Natale.

L’attteggiamento natalizio che ho constatato più spesso nella vita, in anni e anni in cui non potevamo permetterci molto, non è affatto questo: i bambini guardano i regali la mattina di Natale con grande stupore e gratitudine.

Quando prevale questo spirito, il fatto di ricevere i doni imita perfettamente lo stato in cui ci troviamo nei confronti di Dio. La grazia è come il Natale: doni stravaganti, immeritati e infiniti effusi su di noi per nessun’altra ragione se non il fatto che Dio ci ama.

E allora ecco qualche modo per promuovere la virtù di saper ricevere doni a Natale.

1: Condividete la visione di ricettività e accoglienza della Bibbia

Gli eroi dell’Avvento e del Natale erano tutti bravissimi a ricevere, ad accogliere: Giovanni Battista ci dice di preparare la strada, i pastori accolgono la Buona Novella, Giuseppe e Maria hanno accolto il bambino, il mondo ha accolto il suo salvatore, e perfino il Bambino Gesù ha ricevuto oro, incenso e mirra.

I cattivi del Natale sono quelli che non sanno ricevere: l’albergatore che non aveva posto per Gesù ed Erode che ha rifiutato di accogliere il bambino appena nato.

La prima regola della ricettività è quindi “Non essere un cattivo di Natale”. Accoglietelo bene – nella Confessione, nella Comunione e a Natale.

2: Aiutare i poveri a ricevere doni e grazia

La teologia del corpo ci insegna che l’amore è donazione di sé – e la donazione di sé implica necessariamente il fatto di ricevere.

E allora durante l’Avvento, aiuta molto coinvolgere i bambini nel donare, di modo che possano imparare a ricevere. Ci sono molti modi per farlo, ad esempio portando i giocattoli che non si usano più al mercatino dell’usato.

Quando facciamo questo, preghiamo sempre per chi riceverà quello che stiamo donando – in primo luogo perché ha bisogno di grazia come di doni, e in secondo luogo perché è una cosa che ricorda al bambino che anche le cose che diamo le abbiamo ricevute, e Dio vuole che tutti ne beneficino.

🔵 (FOTOGALLERY) 3 regali di Natale da leggere 🔵