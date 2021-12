Il corto animato che mostra la bellezza di donarsi agli altri

Aprite il vostro cuore questo Natale!





di Mauricio Montoya

Si avvicina il Natale, tempo di gioia, condivisione e divertimento in famiglia. E anche tempo propizio per imparare a camminare insieme, aprendosi alla possibilità di avvicinarci a tutti e permettere agli altri di conoscerci.

Quanto siete aperti all’idea che gli altri vi conoscano meglio? Vi costa stringere i vostri rapporti? Credete che non ci sia niente di nuovo da offrire agli altri?

Oggi vorrei che rifletteste su queste domande guardando il corto di IGA intitolato The Trophy. Quando ci apriamo agli altri possiamo raggiungere tanto! Guardatelo fino alla fine!

È il momento di avvicinarci

Noi esseri umani abbiamo compiuto un enorme progresso a livello di tecnologia, scienza e altre conoscenze, ma paradossalmente ci siamo allontanati sempre di più gli uni dagli altri.

Abbiamo creato tra noi migliaia di ponti per l’informazione, e al contempo muri per la comunione.

Oggi più che mai dobbiamo avvicinarci, intraprendere cammini di incontro e relazione che ci permettano di conoscere gli altri e quindi di conoscere noi stessi.

Dobbiamo comprendere che l’altro è un’opportunità di crescita reciproca, di arricchimento comune, e quindi è assolutamente necessario.

Quanto è bello aprirci agli altri con l’amore! Servire il prossimo, donarci senza paura, aiutarci con le nostre capacità e far capire a tutti che in noi troveranno un pezzetto dell’amore di Dio.

Amando si impara ad amare

Sant’Ignazio di Antiochia diceva che per imparare ad amare bisogna amare. Come esseri umani, dobbiamo avventurarci ad amare, e non solo amare chi ci ama, ma sforzarci di amare tutti, anche chi non ci apprezza.

E per poter imparare a farlo dobbiamo lasciarci amare. Solo chi si sente amato ama. Abbiamo ricevuto la vita grazie all’amore del Creatore, e quando ci permettiamo di amare davvero iniziamo a dare vita in abbondanza.