Babbo Natale non esiste! Ma se vi piace vestitevi come vi pare.

San Nicola è il vero protettore dei bambini.

Prima di inondarmi di improperi e contestazioni ‘fuori luogo’ leggete l’articolo e ditemi che non è vero.

Babbo Natale non esiste! San Nicola è il vero protettore dei bambini.

Scoppia una inutile polemica nei confronti del Vescovo di Noto Antonio Staglianò con invereconde considerazioni e al limite del volgare1.

E’ facile offendere, screditare anche con con volgarità. Gli smanetta tori e i leoni da tastiera.

Parole pesanti perché si dice un pensiero che non credo abbia intenzione di ‘traumatizzare i piccoli’. Quante volte l’ho detto anch’io al catechismo. Quante volte abbiamo assistito alle evidenti volgarità sul Natale del Signore e sui presepi che dicono tutto e non dicono assolutamente nulla.

Ci stiamo abituando sempre di più a questa ‘cattiveria’, del resto cosa costa, dato che tutto è lecito, anche andare oltre il rispetto delle persone in questo mondo liquefatto e magmatico dove nel magma tutto si può bruciare. Distruggere e la cosa che più è grave, non si pensa più, non ci si domanda se le cose dette sono riscontrabili e vere.

Polemica ripresa dai social in maniera del tutto strumentale (rilanciata anche dai quotidiani online) dove si è enfatizzata la protesta dei genitori dato che si è infranta la magia del Natale e di tutti coloro che vestendosi da Babbo Natale portano ai bambini un regalo. Che glielo portassero comunque, vestiti come vogliono.

Il problema, me ne convinco sempre di più, non sono i bambini, ma l’eterna fanciullezza di molti adulti che non vogliono crescere inabissati nella sindrome di Peter Pan.

Babbo natale è una leggenda e san Nicola è il Santo più amato dai bambini.

Mi permetto a riguardo l’invito a leggere per intero un articolo pubblicato dalla rivista Focus (non certamente filo cattolica o di parte, anzi, una rivista che pubblica articoli di scienza, storia, cultura apportando conoscenza ‘popolare e non solo’.

Come anche, e gli storici seri lo sanno e lo hanno scritto: “Babbo Natale è una leggenda e San Nicola è il Santo più amato dai bambini”. Per essere bipartisan basta leggere questo interessante articolo pubblicato sulla rivista Focus (che non ritengo sia parziale, ma particolarmente documentata2 dove con minuziosità racconta dove e come è nata la leggenda di Babbo natale, la vera storia di San Nicola, grande santo dalla parte dei bambini che li ha veramente protetti e difesi. La devozione, che esiste ancora e molto diffusa, basti pensare a Bari, dove la Diocesi di Noto con il Vescovo Staglianò, qualche anno fa, ha sottoscritto con un documento scritto dal Vescovo di Bari e l’Abate: un bellissimo gemellaggio per far conoscere questo santo dei bambini, che nel periodo natalizio ci richiama alla nascita di Gesù.

L’immagine del moderno Babbo natale è stata promossa, rilanciata e foraggiata dalla Coca Cola, lo scrive la stessa multinazionale.

Babbo natale non esiste: era un elfo brutto e spaventoso. Il colore rosso è stato inventato dal fumettista politico Thomas Nast e ha reso più amichevole e umano questo inesistente immagine. La stessa Coca Cola scrive – : ha aiutato a creare l’immagine del moderno Babbo Natale, e infatti il modo in cui la maggior parte di noi lo vede – l’uomo sorridente e paffuto con la barba bianca – viene dalla pubblicità di Coca-Cola. Prima Babbo Natale era stato disegnato in vari modi – anche come un elfo spaventoso – ma indossava già l’abito rosso.” (dal sito ufficiale Coca Cola Italia)3

Non me ne vogliate, il Natale è quello di nostro Signore Gesù Cristo (che appartiene ai credenti e a chi, per dono di fede o per simpatia si vuole fare irrorare di questa luce radiosa che salva l’uomo dal peccato e dalla morte).

In tanti e in molti vogliono cancellare ( e che noi cristiani non solo lo ricorderemo nelle SS. Messe della Notte e del giorno) ma con il segno del presepe (e ci mettiamo anche l’albero!); ma non possiamo dimenticare che dal si di Maria, noi, suoi fedeli discepoli, da millenni cerchiamo di viverlo e testimoniarlo, pur carichi di peccati e fragilità e di errori. Tutti in cammino di conversione.

La bellezza del presepe, come anche la generosità della carità operosa verso i poveri, i piccoli e i deboli e di vive nella povertà e nell’indigenza, sia sotto la nostra azione di giustizia e di pace, a Natale e non solo. Tutti gli uomini possano trovare il senso dell’accoglienza, della giustizia, della pace, della fraternità. Si difendano i bambini abusati, le donne violentate, gli uomini schiavizzati e trafficati.

Andiamo oltre la sterile polemica, inutile.

Perdonatemi, vivo da sempre con i bambini e la loro tutela, forse i genitori, gli adulti, dovrebbero interessarsi della loro fragilità, della manipolazione ideologica delle loro deboli esistenze, della loro piccolezza ma di fatti grandezza. Perché i piccoli non credo che abbiano bisogno di Babbo Natale (inserito nel business economico di una magia mediatica, senza calore e qualora ci fosse solo momentaneo, effimero.

Questa volta molti hanno un po’ esagerato.

Pertanto, prima di inondarmi di improperi e contestazioni ‘fuori luogo’ leggete gli articoli e ditemi che non è vero.

Babbo Natale è una leggenda. Può fare piacere, ma non è mai esistito. San Nicola è esistito ed è un vero protettore dei bambini.

