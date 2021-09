Potete essere parte del cambiamento anche se i vostri governanti non vi rappresentano

di Silvana Ramos

Come contribuire al cambiamento sociale, e non a uno qualsiasi, ma a uno vero? Molti Paesi dell’America Latina e di tutto il mondo stanno attraversando crisi politiche molto forti. Questo, sommato alla pandemia, porta a uno scenario difficile e quasi disperato per molti a ogni livello.

La corruzione è un male reale, un pericolo costante per le nostre Nazioni. Di fronte a un potere nefasto così grande, noi cittadini a volte ci sentiamo impotenti e tentati di arrenderci.

C’è qualcosa che nella nostra piccolezza possiamo fare e che sia significativo? In genere sentiamo che di fronte a queste ingiustizie e a poteri tanto enormi quello che facciamo non serve o non avrà un impatto.

Se iniziamo a credere a questa idea come se fosse reale, mi dispiace dirlo, ma staremo agendo come colui che ha nascosto il talento che gli aveva dato il Signore. Tutti possiamo e dobbiamo fare il bene con il tanto o il poco che ci è stato dato.

Abbiamo tutti una responsabilità morale nei confronti della nostra società, evidente in modo tangibile nelle elezioni governative ma che non si ferma a quello.

È qualcosa di costante che si manifesta nella quotidianità in ogni attività che svolgiamo come persone. Per questo, oggi vorremmo condividere con voi cinque cose che potete fare fin d’ora per essere parte del cambiamento anche se i vostri governanti non vi rappresentano.

1. Essere fedeli nelle piccole cose per essere fedeli in quelle grandi

Noi cittadini siamo obbligati a procedere in base alle leggi che reggono le nostre Nazioni. Come cristiani, le nostre azioni dovrebbero puntare alla ricerca del bene comune nella misura delle nostre possibilità e capacità.

Amare Dio e amare il nostro prossimo come noi stessi ha anche a che vedere con il nostro ruolo all’interno della società. L’amore per il prossimo, che si vive in primo luogo in casa, va vissuto attraverso il servizio agli altri e il procedere retto e giusto all’interno della società.

L’amore per il prossimo implica il fatto di vivere con verità, onestà, responsabilità e rispetto dell’altro, servizio, dedizione, perdono e giustizia. Non possiamo quindi sminuire l’agire personale all’interno della società, è troppo prezioso.