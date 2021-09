Frodo, Sam e gli Hobbit esistono e vivono in Abruzzo

View this post on Instagram

L’idea è venuta a Nicolas Gentile, pasticcere e papà che vive a Bucchianico (Chieti) e nel suo paese natio sta proprio ricostruendo la Contea degli Hobbit immaginata e descritta da Tolkien. Il suo cognome è un grosso asso nella manica, così che quella abruzzese è stata ribattezzata la Contea Gentile. Ed è – letteralmente – tutto un programma.

Non siamo di fronte a un fan che gioca a riprodurre la sua storia preferita. L’ipotesi di Nicolas è un incontro vero col cuore del messaggio di Tolkien: lì dove vivi, nella tua piccola caverna, arrivano a bussare alla porta avventure incredibili.

Io costruirò la Contea degli Hobbit de Il Signore degli Anelli. Non dico ‘voglio costruire’ o ‘proverò a costruire’. Fare o non fare, non esiste provare.

Nessuno riesce a vedere bene casa sua mentre ci vive dentro, è una questione di prospettiva ottica ma anche interiore. Chesterton immaginò che Innocent Smith, uno dei protagonisti delle sue storie, decidesse di fare il giro del mondo per riuscire a riscoprire quanto fosse bella casa sua. La razza umana è segnata dal verbo ritornare, abbiamo lasciato l’Eden e solo la nostalgia del ritorno riesce a mettere a fuoco l’affetto che proviamo per il luogo che chiamiamo casa. Anche Nicolas Gentile ha vissuto questo ritorno sulla sua pelle.

Da giovane intraprendente e desideroso di ‘diventare qualcuno’ ha lasciato il suo paesino abruzzese per completare gli studi nella grande città piena di gente e occasioni, Roma. Ha trovato soprattutto un senso di estraneità e solitudine, quella sensazione che conosciamo bene di ‘essere soli in mezzo a tanti’. Ha deciso quindi di tornare a casa, a quel piccolo paese in cui era cresciuto e che non aveva mai apprezzato, perché gli sembrava banale e senza nulla di speciale. Ed è in questo ritorno che gli occhi si aprono all’ipotesi reale custodita nella storia fantastica di Tolkien. Nicolas intuisce la forza dirompente del piccolo:

E se invece i momenti più magici e fantastici riuscissimo a viverli nel luogo in cui siamo nati? Forse mancherà un mago o un drago, ma credo che le avventure migliori riusciamo a farle nei luoghi che ci sono più cari.

Decide di seguire le orme paterne e diventare pasticcere. Nel suo piccolo ritaglio di vita a Bucchianico (Chieti) Nicolas non si nasconde dal mondo, ma pianta radici: diventa padre e costruisce legami sinceri con chi ha accanto. E questa è già la Contea di Tolkien, prima ancora che il progetto di ricostruire la città degli Hobbit si realizzi. Ciascuno di noi è stato posto in una sua contea – chiamiamola condominio, quartiere, strada – ed è una rete di rapporti a portata di mano, in cui il peso e le gioie del quotidiano si vivono guardandosi in faccia.

Ho preferito essere un signor Nessuno, ma amato dagli altri piccoli signor Nessuno che vivono nella provincia. Nicolas Gentile

L’avventura alla porta, la leucemia come ‘carburante’

«Siamo gente tranquilla e alla buona e non sappiamo che farcene delle avventure. Brutte fastidiose scomode cose! Fanno far tardi a cena! Non riesco a capire cosa ci si trovi di bello!» disse il nostro signor Baggins. Da Lo Hobbit

Ritornare non è nascondersi, vivere in provincia non è amare la vita senza rischi. Ogni piccolo ritaglio di vita è un avamposto in cui arrivano draghi, in cui capitano soprese incredibili, in cui c’è chiesto di osare la nostra risposta libera sul bene e sul male.

Nel 2014 Nicolas Gentile ha scoperto di avere la leucemia ed è stata, come per Bilbo, l’avventura sgradita che bussa alla porta. Viene incontro – ad-viene – un’ipotesi estranea ai propri progetti e sogni. Malattia significa sbattere contro il muro della propria fragilità e precarietà. Per Nicolas il dramma più grande è diventato il pensiero dei suoi figli, il poco tempo che forse gli rimaneva da trascorrere con loro e i momenti difficili che avrebbe fatto vivere loro. Anche la leucemia lo costringe a un’altra forma di ritorno: un uomo impazzisce lasciandosi trascinare dalle ipotesi cupe, oppure può godere fino in fondo di ciò che c’è.

Capii che il problema non era il tempo che avevo o quello che mi sarebbe successo, ma quello che avevo fatto fino a quel momento. Sei soddisfatto di quello che hai fatto fino a oggi oppure c’è qualcosa che vorresti fare? […]