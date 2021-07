Cos’è l’accompagnamento spirituale e come si svolge?

L'accompagnamento spirituale personale è la scienza e l'arte di guidare i cristiani verso la santità

L’accompagnamento spirituale personale è la scienza e l’arte di guidare i cristiani verso la santità, e si realizza attraverso i consigli che una guida o un orientatore spirituale offre alla persona consigliata. Questa realtà è stata costantemente presente nella vita della Chiesa per tutta la sua storia.

L’obiettivo è aiutare a far sì che ciascuno armonizzi, in base alla propria personalità, liberamente, i diversi aspetti del suo comportamento, per raggiungere l’unità di vita in circostanze ordinarie.

San Giovanni della Croce portava un esempio grafico per esortare a far sì che le persone contassero sempre su qualcuno nel loro cammino spirituale. Nei suoi “Detti di luce e amore” sottolineava che “l’anima virtuosa ma sola, senza Maestro, è come il carbone acceso ma isolato, il quale invece di accendersi si raffredderà”.

Questo mezzo di santità è sempre esistito, con modalità diverse, ed è stato ampiamente consigliato nella tradizione ascetica. Abbiamo un’abbondante esperienza dei santi al riguardo – San Girolamo, San Vincenzo Ferrer, Santa Teresa, San Josemaría…

Ad esempio, San Pietro de Alcantara ha scritto: “Una delle cose più ardue e difficili di questa vita è saper andare verso Dio e trattare con lui familiarmente. E non si può certo procedere per questa strada senza una buona guida”.

Un esempio contagioso di accompagnamento spirituale

Nel XIX secolo, Torino era una città che guardava con speranza al futuro e con sorpresa ciò che accadeva nelle sue strade. Colpisce la concentrazione di uomini di Dio che si è verificata in quella città. Quasi tutti avevano un elemento comune che li univa nonostante le tante differenze: la loro guida spirituale, un sacerdote esemplare, San Giuseppe Cafasso.

Per questo, nel suo ufficio arrivavano continuamente vescovi, commercianti, sacerdoti, operai, militari e ogni tipo di persone che avevano bisogno di un buon consiglio. Tornavano a casa con l’anima in pace e pieni di buone idee per santificarsi.

Le grandi qualità che resero molto popolare Cafasso erano la sua calma e la sua serenità. Curvo fin da giovane e piccolo di statura, aveva sempre un sorriso gentile sul volto.

La sua voce incantava, e dalla sua conversazione irradiava un’allegria contagiosa. Tutti lodavano la sua tranquillità immutabile.