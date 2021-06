5 momenti in cui potete ricorrere a Maria perché anche lei li ha vissuti!

Maria ha attraversato molte delle situazioni che viviamo anche noi, e per questo è un ottimo punto di riferimento





di Andrés D’Angelo

Parlare della mia Mamma del cielo mi è difficile. Devo riconoscere che sono parziale. Amo la Vergine Maria con tutto il cuore!

Maria è la donna per eccellenza, la donna più sublime che sia uscita dall’amore di Dio Padre. Essendo tanto sublime, sono richiesti grandi mistici per descriverla e cantare le sue lodi.

Visto che non sono un grande mistico e sta terminando il mese dedicato a Maria, anche se non so cantare grandi lodi a mia Madre posso pronunciare a voce bassa una preghiera di azione di grazie perché è tanto umana quanto sublime.

Probabilmente nostra Madre ha fatto molte cose sublimi sulla Terra. I Vangeli ne riportano alcune per darci qualche indizio su com’era.

Nelle nozze di Cana, ad esempio, vediamo in lei l’intercessione onnipotente che ha fatto anticipare l’ora di Nostro Signore.

Accanto alla croce sul Calvario ha visto il suo cuore trafitto da una spada, ed è stata la prima a unire il suo dolore alla Passione di Nostro Signore per aprirci le porte del cielo.

Maria nella vita quotidiana

Curiosamente, alcuni di questi episodi così sublimi sono molto ordinari: una donna fa visita alla cugina per assisterla nel parto, un bambino si perde in occasione di una festa religiosa, una madre va a un matrimonio con il figlio…

Non sembrano gli episodi di un romanzo epico, ma le occupazioni quotidiane di una famiglia qualsiasi di un’epoca qualsiasi.

Dietro questi misteri che contempliamo nel Rosario, c’è una donna che essendo stata concepita senza la macchia del peccato originale rende sublime la quotidianità.

Trasforma tutto ciò che tocca in divino. È sublime come il cielo e quotidiana come il pane. Il Vangelo e il Rosario ci propongono la contemplazione dei grandi misteri della vita di Maria: l’Annunciazione-Incarnazione, il calvario del suo cuore di madre, la sua Assunzione. Sono tutti misteri su cui non si finisce mai di meditare.

La nostra Madre del cielo, però, ha anche vissuto un’esistenza completamente umana, con le stesse difficoltà che affrontiamo noi ogni giorno.

Come non chiedere a Maria di soccorrerci quando la vita diventa difficile, monotona o triste, quando lei ha affrontato le stesse difficoltà, aridità o tristezze? Lei ci comprende totalmente, e come mediatrice di tutte le grazie e intercessore onnipotente è disposta a pregare suo Figlio per le nostre necessità.

Non importa quanto ci sembrino banali, per lei sono tutte importanti. Non è splendido?

1. Nei nostri momenti di dubbio

Quando contempliamo Maria nell’Annunciazione, la vediamo quasi sempre nel “Fiat” – “Si compia in me secondo la tua parola” -, e dimentichiamo che anche lei ha dubitato.

Secondo i parametri moderni, la Madre di Dio era una bambina. L’enormità di quello che le stava dicendo l’angelo deve aver commosso il suo spirito, tanto che gli ha chiesto subito “Com’è possibile? Non conosco uomo”.

Quando dubitiamo, quando sentiamo che quello che Dio ci sta chiedendo è troppo, invochiamo Maria e chiediamole di ispirare in noi quel “Fiat” che lei ha saputo offrire.

2. Nei momenti in cui temiamo il dolore

Quando Simeone ha profetizzato a Maria che una spada le trafiggerà l’anima, cos’avrà provato la Vergine? Nessuna madre al mondo vorrebbe sapere che suo figlio sarà segno di contraddizione.

E anche se Maria accettava la volontà del Padre con sottomissione perfetta, la sua anima non si sarà rattristata?

Quando siamo paralizzati dalla paura, quando entriamo in panico all’idea che la croce che ci aspetta sia troppo per le nostre spalle, chiediamo a nostra Madre di darci la forza che ci manca.