I monasteri italiani portano avanti l’antica tradizione di realizzare candele a mano

Il profumo della cera che brucia e la luce scintillante delle candele sono spesso associati alla pratica della fede cattolica. Le candele assumono un significato simbolico, con la luce che indica la presenza di Cristo.

Per secoli, le candele usate durante la Messa erano realizzate a mano con un processo meticoloso che implicava la trasformazione della cera d’api in un cilindro liscio sormontato da uno stoppino. Oggi la maggior parte delle candele è realizzata da macchine industriali che rendono il processo più efficiente, ma anche meno interessante.

Alcuni monasteri italiani tengono però viva la tradizione secolare di produzione artigianale di candele. Ecco alcuni monasteri che realizzano le candele a mano:

Monastero di Bose

Fondato nel 1965 come comunità aperta a membri secolari e monastici, il Monastero di Bose fa della preservazione delle tradizioni antiche una delle sue missioni. I membri del monastero realizzano a mano una grande varietà di candele, mescolando colori e olii essenziali. Vengono confezionate anche candele per la decorazione della casa, tutte realizzate con una combinazione di cera d’api e paraffina. Se volete acquistarle, potete contattare il monastero all’indirizzo ceri@monasterodibose.it o visitare il negozio online del monastero.

Monastero di Santa Maria delle Grazie, Farnese

Le Francescane (Clarisse) del Monastero Santa Maria Delle Grazie si sono specializzate in attività artistiche antiche, dalla ceramica alle candele. Ogni anno producono una selezione di candele, da quelle per le Messe a quelle pasquali e per la decorazione della casa.

Tutte le candele sono realizzate con cera d’api, chiamata anche “cera vergine”, perché viene prodotta mescolando la cera d’api solo con acqua. Una volta che viene prodotto un modello a forma di tubo, le suore continuano a scolpire la cera solidificata con un coltello e vi aggiungono decorazioni colorate fatte con pietra o carta. Il contatto del monastero è clarissefarnese@virgilio.it.

Monastero di Sant’Anna, Nocera

Il Monastero Domenicano di Santa’Anna, a Nocera, è una comunità di 14 suore che svolgono molti lavori artigianali, dalla realizzazione delle icone ai lavori in pietra e alla fabbricazione di candele. Queste ultime vengono realizzate a mano e decorate con cera naturale colorata. La produzione del monastero spazia dalle candele liturgiche a quelle pasquali e decorative. Per ulteriori informazioni sui prodotti artigianali e sulla loro vendita, si può inviare un messaggio all’indirizzo info@monasterosantanna.org.