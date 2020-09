Tre sacerdoti col covid: parrocchia di Roma senza messe per tre giorni

Il covid mette ko una importante parrocchia romana: tre sacerdoti positivi al Coronavirus e messe sospese. A darne annuncio, nei giorni scorsi, è stata la Parrocchia di San Gregorio Magno di piazza Certaldo, in zona Magliana.

Così il post su facebook, sul profilo della parrocchia: “Buongiorno a causa della sopravvenuta positività di tutti i sacerdoti della parrocchia al Covid e non potendo più contare sull’aiuto dei sacerdoti delle parrocchie vicine, che in queste due settimane ci hanno gentilmente sostituito, dobbiamo necessariamente sospendere le celebrazioni della Santa Messa feriale e festiva fino alla completa guarigione“.

Parrocchia di San Gregorio Magno - Facebook L'interno della chiesa di San Gregorio Magno.

Il tracciamento del focolaio

Come da prassi, scrive Roma Today, in questi casi, l’Asl ha avviato le procedure di contact tracing, ricostruendo tutti i contatti più stretti dei sacerdoti, per avviare un’attività di tamponi. La situazione viene ritenuta sotto controllo e al momento non si può parlare di un vero e proprio focolaio.

Il ritorno delle sante messe

Tre giorni dopo, il 19 settembre, un nuovo annuncio più rassicurante, sempre su facebook: “Grazie alla collaborazione dei parroci delle parrocchie della prefettura. Le Sante Messe da oggi pomeriggio riprenderanno la celebrazioni secondo i consueti orari: Alle 8.00 e alle 18.00 nei giorni feriali. Alle 8.00, 10.00, 11.30 e 18.00 nei festivi. Grazie a tutti del calore che ci avete dimostrato in questo momento difficile“.

Messe sospese anche al Gesù Maestro a Fonte Nuova

Anche un sacerdote della parrocchia Gesù Maestro a Fonte Nuova (Roma) è risultato positivo al coronavirus. La positività del parroco, che presta servizio nel Comune della città metropolitana di Roma, è stata resa nota nella giornata di martedì 22 settembre. Da quanto si apprende le messe e le altre attività che si svolgono abitualmente nella parrocchia sono temporaneamente sospese, fino a nuova comunicazione.

«È tornato indietro il risultato del tampone che uno dei sacerdoti aveva fatto. Per questo chiesa e attività pastorale sono sospese – si legge in un avviso affisso fuori alla chiesa di via Nomentana – Vi chiediamo di mantenere il riserbo e la calma. Avvisate tutti i gruppi che per ora siamo in clausura. Evitiamo il panico. Per l’iscrizione dei bambini e ragazzi informate le famiglie che tutto è rinviato a dopo il 20 ottobre» (Fan Page, 22 settembre).