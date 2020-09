Una nuova band guidata da un sacerdote nasce da un movimento cattolico laico

Un paio di sacerdoti cattolici e una consacrata del Regnum Christi , un movimento cattolico internazioanle aperto a tutti i laici, hanno formato un nuovo gruppo per produrre musica cattolica a livello professionale. Il Regnum Christi Music Collective ha appena diffuso il suo primo brano, Over and Over, completato da uno splendido video.

Come spiegano sul loro sito web, il Regnum Christi Music Collective si dedica a scrivere e produrre musica evangelizzatice che esprime la spiritualità che caratterizza il movimento del Regnum Christi: “incontrare Cristo in un modo profondo e personale per potere essere formati e inviati come apostoli a evangelizzare la società”. Il gruppo è stato formato alla fine del 2019 dal cantante principale, padre John Klein, che ha reclutato il suo confratello padre Jaime Lorenzo.

Padre Klein ha portato poi Emily Roman, una consacrata del Regnum Christi, per il coro, e il trio s è recato a Nashville, dove ha registrato sei canzoni con Shawn Williams, un produttore musicale cattolico che in precedenza ha lavorato con il Vigil Project. Sul sito web del gruppo si dice che le canzoni erano già state scritte da padre Klein e avevano ricevuto una buona accoglienza quando le aveva proposte in vari eventi giovanili.

Il primo brano, Over and Over, ha un ritmo coinvolgente che rimane in testa. Con qualche strumento in più potrebbe diventare benissimo un grande inno cattolico degno di un’arena.

La voce di padre Klein ci ha colpiti per il suo tono da tenore che diventa ricchissimo nei registri più bassi e si armonizza molto bene con le armonie di accompagnamento della Roman, a creare uno splendido coro per il ritornello con leggere variazioni a ogni ripetizione, al punto che si riesce quasi a sentire una folla che canta insieme a loro, che sia in una chiesa o in uno spettacolo dal vivo.

“Tutto è nelle mani di Dio”, ha scritto parlando del suo lavoro il Regnum Christi Music Collective. “E sembra che in futuro riusciremo a realizzare progetti di questo tipo in modo più regolare. Le opportunità sono infinite. Speriamo che molti altri musicisti e cantanti cattolici, che appartengano al movimento Regnum Christi o meno, si uniscano a questo gruppo e inizino a collaborare per creare splendida musica che ispiri ed evangelizzi”.

Rimanete aggiornati sulle novità del Regnum Christi Music Collective su Facebook o sul suo sito web.

https://youtu.be/ByJNupowFWs