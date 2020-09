Il modo incredibile in cui un padre insegna alla figlia a confidare totalmente in lui

Uno dei compiti più importanti dei padri è promuovere la fiducia nei propri figli. È non solo fondamentale per il rapporto padre-figlio, ma anche un modo in cui i padri aiutano i figli a capire l’amore che Dio Padre nutre per ciascuno di noi, e come si può ricambiare quell’amore. Questo video condiviso daè un promemoria visivo di quello che si può ottenere quando la fiducia è la pietra angolare di un rapporto.

Nelle immagini, un padre affettuoso e molto atletico esegue alcune mosse acrobatiche con la sua bambina, piena di talento e anche lei decisamente atletica. All’inizio la piccola commette un piccolo errore e si fa male, ma il papà affronta la situazione in modo perfetto.

Si prende il tempo per verificare che stia bene, le spiega perché si è fatta male e la rassicura sullo stato della sua schiena. La fiducia della bambina in lui è tale che la piccola svolge subito delle mosse incredibili, rese ancora più belle dal fatto che il padre è il pilastro della sua forza. Magari ci comportassimo nello stesso modo con Dio!

Prendetevi un minuto per godervi il video:

https://twitter.com/LawrenceBJones3/status/1290982262746611714?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1290982262746611714%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Faleteia.org%2F2020%2F08%2F21%2Fthe-incredible-way-one-dad-gets-his-daughter-to-put-total-trust-in-him%2F