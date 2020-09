Cantante curato da Padre Pio afferma che il santo lo ha guidato nella registrazione questa canzone

L’attore, poi diventato cantante, Robert Davi si è unito alla Saint Pio Foundation per produrre un brano per raccogliere fondi per l’ente caritativo. La canzone e il video che l’accompagna sono stati registrati come messaggio di pace e speranza in un’epoca in un cui la pandemia ha sconvolto tante vite al mondo, e tutti i proventi andranno alla fondazione.

Il brano, “Meraviglioso”, è stato registrato per la prima volta dal cantautore Domenico Modugno nel 1968. La Saint Pio Foundation ha spiegato in una conferenza stampa che “racconta la storia di un uomo profondamente disperato, che sta per porre fine alla propria vita gettandosi da un ponte. Viene fermato da un angelo dalle sembianze umane, che lo convince a non suicidarsi ma a guardarsi intorno per vedere tutto ciò che il mondo ha da offrire. Anche il dolore e la sofferenza ne fanno parte. Il brano è quindi un inno perfetto alla vita e alla fede”.

Davi si è unito alla Saint Pio Foundation nel 2015 come ambasciatore di buona volontà. All’epoca ha diffuso un video, che riportiamo di seguito, accettando il suo ruolo all’interno dell’organizzazione caritativa in cui ha spiegato che da giovane è stato ricoverato in ospedale e ha sperimentato quella che i medici hanno definito una ripresa miracolosa. Davi attribuisce la sua guarigione a San Pio.

“Da giovane mi sono trovato davanti alla morte in un ospedale, quando mia madre e i miei amici si sono affidati a Padre Pio a San Giovanni Rotondo, vicino Foggia, e ho ricevuto quello che credo – e che anche il medico ha detto che era – un miracolo. Attraverso la mia vita è stato una guida, una luce, e spero che possa fare lo stesso anche per tutti voi. L’opera che ha compiuto per i poveri… quello che l’ospedale ha fatto per i poveri… questo è per me uno dei miracoli di San Pio”.

Attore prolifico, Robert Davi ha lavorato in oltre 160 produzioni, tra cui successi come I Goonies e Die Hard. Ha iniziato la sua carriera di cantante nel 2011, e il suo primo album, Davi Sings Sinatra – On the Road to Romance, ha raggiunto il sesto posto nella classifica di Billboard.

Circa “Meraviglioso,” Davi ha detto alla Saint Pio Foundation:

“Di fronte alle tante sfide di questi tempi, ho pensato che fosse idoneo registrare questo brano, che amo molto, che risolleva, e sostenere allo stesso tempo la Saint Pio Foundation, che promuove l’eredità di Padre Pio, un santo a me molto caro che mi ha curato attraverso la preghiera quando ero adolescente. È stato forse Padre Pio stesso a guidarmi verso questa canzone, ed è interessante notare che Modugno l’ha eseguita per la prima volta nel 1968, l’anno in cui Padre Pio ha lasciato questa Terra”.

“Meraviglioso” può essere ascoltata su YouTube, sul canale della Saint Pio Foundation, che trarrà beneficio da ogni visita. Viene tuttavia offerto anche un modo più tangibile per aiutare a raccogliere fondi scaricando il brano via mp3. Ogni download costa circa un dollaro, e tutte le donazioni sosterranno la Saint Pio Foundation nei suoi sforzi caritativi.

Secondo il suo sito web, i fondi raccolti dalla Saint Pio Foundation “vengono usati per sostenere l’assistenza sanitaria e iniziative educative, sociali, religiose e culturali volte a promuovere e ad aumentare la conoscenza sugli insegnamenti, l’eredità e l’importanza di San Pio”.

Cliccate qui per scaricare “Meraviglioso” e sostenere la Saint Pio Foundation.

https://youtu.be/lqA7aEtxP4A