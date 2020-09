Lezioni sulla gioia da un santo disabile

Nella società moderna, la salute fisica è un obiettivo così valorizzato che quando ci ammaliamo o diventiamo gravemente disabili possiamo avere la tentazione di rinunciare alla vita. Possiamo essere tentati di cadere nella disperazione e lamentare la perdita delle nostre capacità fisiche.

Per un motivo simile, molti bambini a cui vengono diagnosticate delle disabilità vengono purtroppo scartati, e considerati da tanti come degli errori.

Un santo, però, ci mostra come la nostra salute fisica non dovrebbe dettare lo stato della salute spirituale, e che si può essere gioiosi anche nella sofferenza.

Il beato Ermanno “il contratto” visse nell’XI secolo ed era destinato al fallimento. In una pubblicazione dell’inizio del XX secolo intitolata The Month, viene raccontata la sua vita:

“Il loro figlio Ermanno era orribilmente storpio e veramente deformato ‘nell’uomo esterno’, dice il suo amico e biografo, Bertoldo… Gli arti del bambino erano così contorti che non riusciva a spostarsi da solo da un posto all’altro; riusciva a malapena a sedersi, anche sulla sedia che avevano predisposto per lui; perfino le sue dita erano troppo deboli e contratte per scrivere; la bocca sembra che fosse deformata, e le labbra e la lingua articolavano parole difficili da comprendere.

I suoi genitori, però, non si diedero per vinti, e affidarono Ermanno a un monastero vicino. È degno di nota il fatto che i monaci lo abbiano accettato e siano stati estremamente pazienti con lui, istruendolo nella religione, nella scienza e nella matematica.

Contro qualsiasi pronostico, Ermanno divenne uno studioso, ed era anche il monaco più felice del monastero!

“Quest’uomo, non in grado di camminare, di sedersi, di stendersi per bene, che mai una volta nella vita è stato comodo, ansioso di scrivere ma con le dita che lo servivano a malapena, pieno di idee che doveva esprimere con ‘suoni a malapena intelligibili’, riuscì a radunare su di sé tutti gli aggettivi a cui si possa pensare. È difficile essere certi di buona parte del latino del suo biografo, ma su una cosa non c’è possibilità di errore.

Era lucundus; gradevole, socievole. Amabilis, benevolus: gentile, si poteva parlare facilmente con lui; hilarissimus, rideva sempre… Tota alacritate festivus: faceva di tutto per essere allegro (…) Si mostrava premuroso e si adattava a ciascuno, al punto che ‘rendendosi tutto per tutti’ chiunque gli voleva bene”.