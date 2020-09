Se lo facciamo arrabbiare, Dio ci perdonerà sempre?

Come conciliare il concetto di “ira” del Signore con il primo e fondamentale suo attributo di “misericordioso e compassionevole”?

Un lettore si è rivolto recentemente a Famiglia Cristiana (24 settembre). Il settimanale, attraverso il teologo Giuseppe Pulcinelli, ha chiarito che non c’è nessun contrasto tra l’ira e la misericordia di Dio.

«Nella Bibbia greca – spiega Pulcinelli – il termine “ira” (orgé) la maggior parte delle volte rende l’ ebraico ’ ap, che di per sé significa “naso”, ed è un’ immagine per la collera che si manifesta come uno sbuffare furioso dalle narici».

Incompatibilità con il male

Applicata a Dio, «essa è espressione antropomorfica, presente già nell’Antico Testamento (cfr. Es 32,10-11; Mi 7,9; Sof 1,15; Sal 85,4-6), da intendersi non come irascibilità caratteriale, ma in senso teologico: indica la totale incompatibilità di Dio con il male e la sua netta riprovazione verso ogni empietà e ingiustizia».

“Dio ha misericordia del peccatore”

Per esempio, evidenzia il teologo, «in Rm 1,18 non si dice che l’ ira di Dio si rivela sugli uomini, bensì “su ogni empietà e ogni ingiustizia” di quegli uomini. Quindi l’ ira di Dio è rivolta all’empietà e non verso “quegli uomini” che la commettono, non è perciò un’ira verso i peccatori, bensì verso il peccato, verso il male che danneggia l’uomo: in fondo essa è una componente della sua giustizia salvifica. Dio condanna il peccato, ma ha misericordia del peccatore».

La spiegazione di Papa Francesco

Papa Francesco, in un’omelia, aveva spiegato il rapporto tra ira e misericordia di Dio, in questi termini: