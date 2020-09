Come capire se si è innamorati? La spiegazione luminosa del “fratel Luc” di Lonsdale

Morto il 21 settembre scorso all’età di 89 anni, Michael Lonsdale non si è mai sposato. Il che non significa che l’attore non sapesse parlare di amore. Nel film Uomini di Dio, nel quale impersona fratel Luc, uno dei monaci martiri di Tibhirine, una ragazza di nome Rabbia lo interpella sull’argomento. Gli chiede: «Come si capisce se si è innamorati?». Al che il religioso risponde:

C’è qualcosa in te che si muove: è la presenza di un essere. È qualcosa di incontrollabile, che fa battere il cuore, generalmente. È un’attrazione, un desiderio. È molto bello. Quindi… non bisogna porsi troppe domande, capisci? È uno stato di fatto: non ci pensi e tutto a un tratto… è la felicità, o meglio la speranza della felicità. È tante cose… insomma, è… un turbamento, un grande turbamento. Soprattutto quando è la prima volta.

La ragazza gli risponde: «Lei si è innamorato?».

E fratel Luc: «Sì, molte volte. Sì. Poi, dopo, è arrivato un altro amore, vedi, ancora più grande. E allora ho risposto a questo amore».

Xavier Beauvois, il regista, ha ricordato con emozione quell’istante rilasciando un’intervista al Figaro:

All’inizio dovevamo girare nello studio di fratel Luc, ma fuori era bel tempo e la scena prevista non mi piaceva più, la trovavo scialba. Gli ho proposto di andare fuori e gli ho detto: «Parli sempre di essere innamorato, di amare… E se Sabrina di pone la domanda “Sei mai stato innamorato?”? T’ispira?». Senza neanche rifletterci, abbiamo girato quella scena per la quale non c’era nulla di scritto. Mi ha tirato fuori una roba meravigliosa, così, su due piedi. Era così bello che non l’abbiamo girata altre volte, non ne vedevo il motivo.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]