Suor Ignatius, madre del reggae

Difficile immaginarsi, dietro quest’esile silhouette, quegli occhialoni e quell’abito da religiosa, la madre dello ska e del reggae. Niente dread e anzi con la testa velata, suor Ignatius è al suo posto: al secolo battezzata Mary Davies, suor Ignatius nacque in Giamaica, allora protettorato britannico, nel 1921. Entrata assai presto fra le suore della Misericordia a Kingston, fu designata dalla sua congregazione per scolarizzare gli alunni dell’Alpha Boys’ School, un istituto scolastico per orfani e bambini di strada gestito dalla congregazione.

Severa suor Ignatius non esita ad esserlo, ma la melomane che era in lei sarebbe riuscita a canalizzare l’energia debordante di quei bambini facendo scoprire loro la sua passione – la musica. La consacrata avrebbe quindi lanciato un programma battezzato “Music in Education” in cui avrebbe invitato i suoi giovani a mescolare le sonorità, a inventare fino alla creazione di un nuovo ritmo musicale, chiamato lo ska, poi reggae.

Suor Ignatius ha quindi insegnato musica al trombonista Don Drummond, al sassofonista Thomas “Tommy” McCook nonché ai trombettisti Johnny “Dizzy” Moore e Lester Sterling, i quattro membri fondatori degli Skatalites, mitico gruppo di ska formato nel 1964. Ha poi formato anche Leslie Thompson, primo direttore d’orchestra nero della London Symphony Orchestra.

A partire dalla fine degli anni 1960, lo ska si trasforma e rallenta il ritmo, diventando così il reggae. Anche stavolta c’è lo zampino di suor Ignatius: parecchi dei suoi alunni, tra cui il trombettista David Madden e il batterista Sparrow Martin, che hanno suonato con Bob Marley, erano passati sui banchi dell’Alpha Boys’ School. Soprannominata da alcuni “la Madre Teresa del Reggae”, suor Ignatius – che si sarebbe spenta nel 2003 – sarebbe decisamente riuscita, con la sua passione per la musica, a testimoniare l’amore di Cristo con tutti i registri.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]