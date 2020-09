Sadfishing: una pericolosa tendenza sulle reti sociali

Ricordo che alla scuola di giornalismo mi hanno insegnato una tattica comunicativa detta “falsità dell’appello alla misericordia”, che si verifica fondamentalmente quando una persona manipola i sentimenti del suo pubblico per sostenere un’argomentazione come valida (anche se non lo è necessariamente).

Non è niente di nuovo, perché il fatto ispirare compassione è vecchio di secoli. Ultimamente, però, i giovani hanno cominciato a usarlo in modo ricorrente sulle reti sociali, ispirati spesso ad artisti e influencers che fanno lo stesso, al punto che esiste anche un termine inglese per indicare questa tendenza: sadfishing (“pescare tristezza”), coniato all’inizio del 2019 dalla scrittrice Rebecca Reid.

L’aspetto delicato di questa situazione è che non solo ci si espone in modo potenzialmente rischioso a livello emotivo se non si riceve la risposta sperata, ma anche che alcuni arrivano a inventare o esagerare storie su ansia, depressione, abuso o pensieri suicidi per richiamare l’attenzione, a scapito di chi soffre davvero di queste problematiche.

Visto che questo fenomeno è ormai conosciuto, inoltre, una persona con problemi che ricorre alle reti sociali come sfogo può essere vittima di attacchi ancor peggiori da parte di gente che crede che stia fingendo o lo faccia per ottenere qualcosa, con tutte le conseguenze negative che questo può comportare.

Per i minorenni può essere particolarmente pericoloso mostrarsi tanto vulnerabili o alla costante ricerca di sostegno emotivo sulle reti, visto che diventano facili bersagli per pedofili e delinquenti.

È davvero preoccupante che in questa ricerca di validazione attraverso “Mi piace” e commenti i giovani arrivino a tanto, credendo di trovare sollievo o approvazione, quando forse quello di cui hanno bisogno è un aiuto privato e professionale. Non è neanche bene che credano che facendo appello alla compassione si possa sfuggire ai problemi o a qualche errore commesso.

Cosa possono fare i genitori se vedono che il figlio sta cadendo nel sadfishing?

La prima cosa da fare è non rimproverare i figli, indagare bene su quello che sta accadendo e dimostrare più amore. Che soffrano davvero per qualche disturbo psicologico o fingano semplicemente, c’è qualcosa che non va.

È importante spiegare loro i rischi di esporsi tanto (soprattutto sulle reti sociali in cui ci sono tanti sconosciuti e malintenzionati) e sottolineare che devono sempre contare su di voi per risolvere insieme i problemi.

La tristezza non dovrebbe mai essere di moda, e usarla per manipolare può essere un’arma a doppia taglio. Molti potrebbero prenderla come un “Al lupo, al lupo”, portando a non credere alla persona anche quando dice la verità.

Continuiamo a promuovere l’uso consapevole e responsabile delle reti sociali, educhiamo sulla serietà delle malattie mentali e sulla loro diagnosi corretta (non si può dire alla leggera che si soffre di ansia o depressione) e soprattutto lavoriamo sui rapporti interpersonali perché l’unico aiuto da cercare fuori, con un estraneo, sia quello di un professionista esperto della questione.