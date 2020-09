Dio non sarà mai ingiusto, pensa solo in modo diverso da noi

Dio ha un modo di pensare molto diverso dal nostro, come emerge chiaramente dalla parabola degli operai della vigna narrata nel Vangelo di San Matteo (20, 1-16).

Gesù racconta che un uomo va in piazza per contrattare di lavoratori per la sua vigna. Lo fa di prima mattina, verso le nove e a mezzogiorno. Il pomeriggio torna in piazza per reclutare lavoratori alle 15.00 e alle 17.00.

Alla fine della giornata, dice all’amministratore della vigna: “Chiama i lavoratori e da’ loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi” (v. 8).

Quelli che hanno lavorato un’ora ricevono lo stesso pagamento di quelli che sono stati a servizio nella vigna per tutta la giornata.

Agli occhi umani, se inseriamo questo testo nella nostra mentalità, giungiamo alla conclusione che Dio non è giusto.

Il profeta Isaia, però, aveva già annunciato: “’I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie’, dice il Signore. ‘Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri’” (Is 55, 8-9).

Un’altra interpretazione di questo testo può mostrarci quanto segue: nel caso reale di un padrone che contratta lavoratori per la sua attività, quali sarebbero i primi ad essere scelti? Non sarebbero forse i più forti e i più preparati al servizio? In questo modo i più deboli, gli esclusi, rimarrebbero fuori. Ma Gesù è venuto per annunciare a tutti il Regno di Dio e la salvezza. Dio, nella sua infinita misericordia, non vuole che nessuno si perda. Non importa se la persona accoglie la Sua Parola alla prima o all’ultima ora.