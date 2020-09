Brasile: passeggeri fanno una colletta durante un volo per aiutare una madre e il suo bambino malato

Un volo da Campinas a São José do Rio Preto, entrambe città all’interno dello Stato di San Paolo (Brasile), è stato caratterizzato da un’iniziativa spontanea di solidarietà diventata virale sulle reti sociali.

In base a informazioni del sito Aeroin.net, Sirlândia, proveniente da Cuiabá, viaggiava con il suo bambino, Caleb, che soffre di insufficienza cardiaca e soffio al cuore. Durante il volo, ha raccontato al passeggero seduto accanto a lei che stava viaggiando perché il piccolo doveva essere ricoverato e operato.

Toccato, il passeggero ha parlato con l’equipaggio della compagnia aerea Azul e ha chiesto di poter usare il microfono dell’aereo, dal quale ha invitato gli altri passeggeri a fare una colletta per aiutare madre e figlio, oltre che a pregare per loro.

In pochi minuti sono stati raccolti 1.568 reais (quasi 245 euro) e 100 dollari statunitensi, oltre a molti applausi per questa mamma, che si è commossa per l’aiuto ricevuto e ha ringraziato più volte Dio.

Il sito ha poi reso noto che Caleb ha superato l’intervento e si sta riprendendo bene.

Ecco il video condiviso sul canale di Aeroin su YouTube: