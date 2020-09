12 grandi insegnamenti di Padre Pio che dobbiamo mettere in pratica

L’amato Padre Pio è morto 52 anni fa. Per molti dei suoi 81 anni, l’umile frate cappuccino ha portato le stigmate e ha dovuto affrontare il dolore, l’incomprensione, la controversia, il rifiuto e altre profonde sofferenze.

Padre Pio ha affrontato le prove e ha abbracciato tutto ciò che Dio gli dava, comprese molte visioni. La sua devozione al Signore gli ha permesso di apprezzare la vita che gli era stata data e di condividere molte parole di saggezza importanti oggi quanto lo erano quando le ha pronunciate, cinque decenni fa.

1. Prega, spera e non preoccuparti. La preoccupazione è inutile. Nostro Signore misericordioso ascolterà la tua preghiera;

2. La società di oggi non prega, per questo si sta sgretolando;

3. La preghiera è l’arma migliore che possediamo, la chiave che apre il cuore di Dio;

4. Per il mondo sarebbe più facile esistere senza il sole che senza la Santa Messa;

5. Devi parlare a Gesù anche con il cuore, oltre che con le labbra; in realtà, in certi casi devi parlare con Lui solo con il cuore;

6. Non preoccuparti delle cose che suscitano preoccupazione, disordine e ansia. Solo una cosa è necessaria: elevare il tuo spirito e amare Dio;

7. Dove non c’è obbedienza non c’è virtù; non c’è bontà né amore. E dove non c’è amore non c’è Dio. Senza Dio non possiamo raggiungere il Cielo. Queste virtù formano una scala; se manca un gradino cadiamo;

8. Mille anni di gloria umana non valgono neanche un’ora nella dolce comunione con Gesù nel Santissimo Sacramento;

9. Dobbiamo sempre avere coraggio, e se sopravviene un’apatia spirituale corriamo ai piedi di Gesù nel Santissimo Sacramento e collochiamoci in mezzo ai profumi celesti, e recupereremo senza dubbio la nostra forza;

10. Nella vita spirituale, chi non avanza retrocede. È come una barca, che deve sempre andare avanti. Se si ferma, il vento la farà capovolgere;

11. I mezzi migliori per difendersi dalla tentazione sono questi: curare i propri sensi per salvarli dalla tentazione pericolosa, evitare la vanità, non permettere che il cuore si esalti, convincersi del male della compiacenza, fuggire l’odio, pregare ogni volta che è possibile. Se l’anima sapesse quale merito si acquisisce nelle tentazioni subite con pazienza e vinte, sarebbe tentata di dire: “Signore, mandami le tentazioni”;

12. Dovete ricordare che in Cielo avete non solo un padre, ma anche una madre. Ricorriamo a Maria. Ella è totale dolcezza, misericordia, bontà e amore nei nostri confronti perché è nostra madre.