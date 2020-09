La promessa che l’angelo custode ha fatto a Padre Pio

che riconobbe ed apprezzò la funzione di “messaggero” dell’invisibile amico. “

”, ripeteva ai fedeli. Ed aveva un gran da fare, durante le ore del giorno e della notte per ascoltare i messaggi di tante creature angeliche che gli portavano i messaggi delle persone di tutto il mondo. padre Pio aveva una particolarissima, delicata, rispettosa

. Il suo piccolo compagno d’infanzia, “il buon angiolino”, gli fu sempre d’aiuto.

L’angelo custode svolse una parte importante nella vita diSe hai bisogno mandami il tuo angelo custode

Fu un amico obbediente preciso, puntuale che, da gran maestro della santità esercitò su di lui uno stimolo continuo per progredire nell’esercizio di tutto le virtù. La sua azione assidua e discreta fu di guida, di consiglio e di sostegno. Quando l’angelo non era sollecito ad intervenire, padre Pio, confidenzialmente, sapeva muovergli anche un aspro e fraterno rimprovero:

“non vi dico poi in che modo, mi vanno percuotendo quei disgraziati. Certe volte mi sento preso a morire. Sabato mi sembrò che mi volessero proprio finire, non sapevo più da che parte voltarmi. Mi rivolgo al mio angelo. Dopo essersi farro aspettare per un pezzo eccolo infine aleggiarmi intorno e con la sua voce angelica cantare inni alla divina maestà. Successe che lo sgridai aspramente di essersi fatto così lungamente aspettare, mentre io non avevo mancato di chiamarlo in mio soccorso. Per castigarlo non volevo guardarlo in viso, volevo allontanarmi, volevo sfuggirlo, ma egli poverino mi raggiunse quasi piangendo finché, sollevato lo sguardo, lo fissai in volto e lo trovai tutto spiacente “…Ti sono sempre vicino – egli dice – io mi aggiro sempre a te dintorno, questo mio affetto per te non si spegnerà perfino con la vita”.