Preghiere di guarigione per traumi subiti nell’infanzia o in età adulta

Risanare una ferita attraverso le preghiere. Nel libro “Come si fa la preghiera di guarigione” (Edizioni Segno), don Marcello Stanzione riporta tre invocazioni che aiutano a guarire l’animo da un trauma subito in infanzia, adolescenza, o in età adulta.

Perdono mio padre e mia madre che, quando si sono accorti di aspettare un figlio non sono stati così contenti, poiché non ritenevano quel momento adatto ad accogliere una nuova vita. Li perdono per il rifiuto che hanno avuto nei confronti della mia vita; avevano tante cose da sistemare più importanti di me…

Guarisci, Signore, le ferite che ho ricevuto per essere stato rifiutato ancora prima di nascere. Cancella ogni traccia di rifiuto che ha causato in seguito insicurezza, paura, tensione.

Concedo il perdono a mia madre per le volte in cui sono stato ferito quando mi ha detto che mi voleva diverso, perché mi confrontava continuamente con gli altri e non vedeva i miei sforzi per migliorare; perdono mia madre per ogni gesto di mancanza di stima e di sfiducia nei miei confronti, per tutte le volte che non trovava il tempo di stare con me, per la sua mancanza di tenerezza in quel periodo fondamentale per la mia crescita affettiva.

Signore, per amore tuo le perdono… (ricordare gli episodi, i momenti di sofferenza vissuti durante l’infanzia).

Concedo il perdono a mio padre per la sua severità, per la paura che provavo quando lo vedevo, per la preferenza che avvertivo avesse per gli altri miei fratelli e sorelle; spesso lui non si accorgeva di me e del mio desiderio di averlo vicino, di fargli constatare i miei progressi a scuola; lo perdono per tutte le volte che avrei desiderato averlo accanto per consolarmi, per parlargli un po’ di me e notavo invece come il suo lavoro fosse più importante di un figlio.

Libera la mia mente dalle scene di violenza in cui l’ho visto picchiare mia madre; liberami dal rancore verso di lui e da ogni rapporto di sfiducia verso le persone.

Guarisci tutte le ferite causate dal rapporto con i genitori autoritari, apprensivi, i quali non hanno saputo educarmi alla libertà. Guariscimi per tutte le insicurezze e paure legate all’educazione ricevuta.

Perdono coloro che, in qualche modo, hanno abusato di me con gesti di violenza e lasciato tracce profonde nella mia vita, rendendomi chiuso e timoroso.

Consegno a te, Signore, tutti gli episodi vissuti durante l’infanzia, perché tu li guarisca, affinché non rimanga traccia nella mia memoria delle sofferenze subite.

Amen!