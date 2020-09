Padre Pio e Andy Warhol: le cose che hanno in comune (e che non ti aspetti)

di Giuseppe Signorin

Padre Pio e Andy Warhol erano cattolici. Per padre Pio, non è difficile a credersi. Per Andy Warhol, lo dice Lou Reed in una canzone, Work, e al funerale, un certo John Richardson, storico d’arte, ha sorpreso tutti rivelando che Andy Warhol aiutava in una mensa i senzatetto e i poveri e altre robe cattoliche che teneva nascoste. Poi hanno scoperto che pregava quasi ogni giorno nella sua parrocchia e aveva l’abitudine di restare in fondo alla chiesa, inginocchiato quasi tutta la Messa. Così pare.

Nel 1968 padre Pio è volato in Cielo e Valerie Solanas, scrittrice ultra femminista, autrice del Manifesto per l’eliminazione dei maschi, ha sparato tre colpi di pistola a Andy Warhol, che se l’è cavata per un pelo. Ma secondo me nemmeno padre Pio stava troppo simpatico alle ultra femministe.

Sia padre Pio che Andy Warhol erano poliglotti, come mia moglie. Padre Pio senza studiare: diversi stranieri sostengono di avergli parlato nella propria lingua. Andy Warhol era di origini slovacche e sicuramente masticava bene l’inglese, essendo americano, almeno come mia moglie.

Sia padre Pio che Andy Warhol avevano il dono dell’ubiquità. Per Padre Pio, non è difficile a credersi. Ma anche Andy Warhol lo potevi trovare un po’ ovunque. E lo stesso discorso vale per oggi.

Sia padre Pio che Andy Warhol hanno conosciuto Giovanni Paolo II. Padre Pio quando Giovanni Paolo II era ancora Karol Wojtyla, Andy Warhol quando era già Giovanni Paolo II. C’è pure una foto che lo testimonia.

Sia padre Pio che Andy Warhol lavoravano molto: Lou Reed, nella stessa canzone di prima, Work, dice che per Andy Warhol contava solo il lavoro e gli chiedeva sempre quante canzoni avesse scritto. Padre Pio confessava 30 ore al giorno e le altre 10 sgranava il rosario.

Poi chiaro, c’era anche qualche differenza, per esempio a padre Pio piacevano le barbe, mentre Andy Warhol preferiva le parrucche. E altre cosette di Andy Warhol che speriamo il buon Dio non abbia tenuto troppo in conto.

(Nella foto in alto, quattro padre Pio in stile Andy Warhol grazie a un app ;))

