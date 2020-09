Nonostante la pandemia, la più grande statua di Maria al mondo è quasi pronta

In linea generale continua ad essere prevista per il 2021 l’inaugurazione della più grande statua al mondo dedicata alla Madonna. Per celebrare i 500 anni dall’arrivo del cristianesimo nelle Filippine, è già in fase finale di realizzazione il monumento-scultura-santuario mariano, chiamato anche “Torre della Pace”.

L’opera dello scultore filippino Eduardo De Los Santos Castrillo è situata sul Mary’s Mount (Monte di Maria), un luogo di pellegrinaggio nella città filippina di Batangas.

Alta 98,15 metri, la Madre di Tutta l’Asia sarà la statua più alta della Vergine Maria esistente al mondo, superando il monumento venezuelano a Nostra Signora della Pace, costruito nel 1983 alto 46,72 metri. Sarà anche più alta del Cristo Redentore di Rio de Janeiro e della Statua della Libertà di New York.

La nuova immagine di Maria nelle Filippine è dedicata all’unità e alla pace di tutti i popoli dell’Asia, soprattutto nella zona meridionale del continente. Il luogo di pellegrinaggio ha anche un santuario dedicato a San Giovanni Paolo II, dodici cappelle mariane al terzo piano, un ristorante, sale per conferenze e proiezioni audiovisive, negozi e un belvedere al 17° piano.

https://youtu.be/QBGPjjCwP7M