Nadia: sono scappata in Giappone per scoprire che Dio mi aspettava a casa mia

Chesterton diceva che la strada più breve per arrivare a casa è fare il giro del mondo. Occorre, cioè, un viaggio faticoso in cui la lontananza ci doni occhi nuovi per vedere quanto è prezioso quello che è a portata di mano e a cui non badiamo più.

Ho letto il libro Dove sorge il sole rinasce la vita di Nadia Zandomeneghi con quest’eco nel sottofondo dei miei pensieri. La sua è una storia tanto reale quanto simbolica. Partire, mollare tutto per un luogo lontano, realizzare un sogno: sono ipotesi che stuzzicano i giovani e corrispondono a una ricerca interiore che si traduce in un viaggio geografico con una meta lontana. Perché, in realtà – e lo diceva sempre Chesteton – l’io è la stella più lontana del cosmo. Si viaggia per conoscersi, è vero ed è uno stereotipo fin troppo abusato; l’ipotesi cristiana approfondisce questo desiderio umano dell’esplorazione: la vita é quel viaggio – o vocazione – che ci è dato da Dio per conoscere chi siamo dentro gli eventi che ci segnano.

Nadia è una ragazza entusiasta e curiosa che a un certo punto della sua vita ha realizzato il sogno di fare un viaggio in Giappone. E questo è stato il primo tassello di un «giro del mondo della sua anima», per guardarsi con occhi nuovi, mettere tutto in crisi e poi – inaspettatamente – ritrovarsi tra le braccia di Dio.

Oriente

Quante volte la meta dei viaggi che si sognano a occhi aperti è l’Oriente? Può essere che sia perché è una parte del mondo tanto diversa, per cultura, stile di vita, lingua. Ma senz’altro c’entra qualcosa anche il fatto che là il sole sorge. Andare a Oriente, anche inconsapevolmente, è dirigersi alla ricerca di un’origine, significa dar voce a un desiderio di capire da dove inizia la storia del mondo, dell’esserci, della vita.

Quando il Giappone fa breccia nella vita di Nadia, lei è a Verona e lì ha la sua famiglia e un fidanzato molto amato, Pietro. La fede non c’entra nulla con la sua vita:

Non avevo mai guardato Dio. Non avevo ricevuto il battesimo e alle elementari mi ero sentita discriminata dai miei compagni perché non facevo la prima Comunione. A quel tempo, con la testa di una bambina, arrivai a credere che Dio non esistesse e che fosse solo un’invenzione per tenere buoni i bambini.

Conseguita la laurea, Nadia si regala un viaggio nella terra che ha sempre abitato i suoi sogni; trascorre, quindi, un periodo estivo in una zona rurale del Giappone, a Onuma. È la prima volta che si allontana così tanto dalla famiglia e da Pietro, dentro ha un borbottio di domande, quelle di chi non sa bene cosa fare della propria vita. A Onuma vive un tempo meraviglioso che coincide con una sua fioritura personale: il luogo, le tradizioni, le nuove amicizie innescano il lei il desiderio di creare, e si mette a fuoco un’ipotesi di lavoro che la riempie di entusiasmo e voglia di fare. La strada di Nadia diventa quella di creare abiti e ipotizzare un percorso lavorativo nella moda con base in Giappone.

Fu lì che scoprii i tessuti da kimono e ne rimasi incantata. Che meraviglia! Io adoravo disegnare, ma terminata l’università avevo smesso quasi del tutto. Toccando quei tessuti sentii un bisogno fortissimo di creare. Io non sapevo cucire e neanche mi piaceva, almeno così pensavo, ma da quel giorno iniziai a disegnare. Ne avevo bisogno: era un modo per esprimere tutte le emozioni che quel viaggio mi stava dando. bady qb/Unsplash | CC0

Ed è questo l’innesco esplosivo di una crisi che le comporterà dubbi, fatica, tanta sofferenza ma anche l’approdo a una meta che non aveva messo in conto. Il Giappone scatena in lei un travaglio, e il viaggio di Nadia – anche se si dipana in un via vai geografico – diventa soprattutto un’esplorazione di sé, con tante cadute e altrettanti slanci. La domanda di sottofondo resta: qual è il mio posto?

Un vestito cucito su misura

Lo strappo di un tessuto è una breccia, che assomiglia tanto a una ferita. Due lembi si spezzano, quando vengono tagliati o dopo essere stati tirati troppo in direzioni opposte. Il Giappone chiede a Nadia di spezzare tutto, anche di recidere il rapporto con il suo fidanzato.

Senza quasi rendermene conto, cominciai a vedere Pietro con occhi diversi. Vedevo un ragazzo che non aveva voglia di cambiare nulla nella sua vita. Non gliene facevo una colpa, mi rendevo conto che ognuno è fatto a modo suo, ma avvertivo che forse eravamo insieme da troppo e avevo l’impressione che stessimo crescendo in modo diverso. C’era sempre qualcosa di non detto tra me e lui. Questo silenzio ci stava allontanando: lui stava prendendo una strada e io un’altra.

Eppure dietro una trama che sembra sfaldarsi, rompersi in cocci, c’è un Dio paziente che sta cucendo un vestito ad hoc per Nadia. Segni, incontri, una grande capacità di prendere ogni cosa sul serio e paragonarla al proprio bisogno di vera felicità sono le cuciture che rimarginano ciò che la sua crisi ha spezzato. Seguire la propria passione è sempre giusto? L’amore viene prima di tutto? La felicità è un’illusione? Perché la vita ci mette di fronte a scelte che sembrano inconciliabili?

Nadia Zandomeneghi

Tutte queste domande lasciate alla sola capacità umana di discrezione esplodono in mano a Nadia, fino al momento in cui, come un imprevisto così assurdo e insieme così corrispondente, Dio si fa vicino in un incontro che accade in un giorno e in un’ora precisi (accadde così anche a Giovanni che annotò nel Vangelo «erano circa le quattro del pomeriggio»). Curiosamente a Nadia è accaduto il 5 gennaio, proprio come una vera Epifania:

Ero tornata da poco a casa dal lavoro e mi ero seduta sul divano. Guardai il soffitto e rimasi in silenzio per alcuni istanti. Mi rivolsi a Dio. Gli parlai. Provai a dirgli ciò che sentivo: «Io comincio a credere che esisti. Forse sei proprio tu questa pienezza? Se esisti davvero, ti prego, svuotami! Ho troppo dentro di me, il mio cuore non regge più tutto questo amore e dolore che mi porto dentro da anni».

Svuotami, è una delle parole che mi ha toccato di più in questa storia. Qui c’è un’anima che da padrona di tutto chiede di diventare figlia, vuole liberarsi dei pesi a cui non sa dare un senso e desidera affidarsi alle mani di un Padre. Nel suo caso la conversione ha anche un risvolto visivamente concreto: Verona, il mai dimenticato Pietro, la passione per la creazione di abiti, il desiderio di impegnarsi per gli altri … tutto diventa parte di una trama nuova che proprio l’affidamento a Dio rende possibile. Tutto è fatto nuovo, ed è proprio ciò che era sempre stato vicino e noto; tutto comincia da un gesto di vero svuotamento e pulizia, il Battesimo.

Le braccia del Crocifisso

La Croce è il cuore del cristianesimo, da lì passa tutto e tutto è contenuto in essa. Desta stupore quanto una forma geometrica così essenziale, possa ospitare il particolare di ogni esperienza personale. Sono rimasta attonita nel leggere una delle riflessioni finali di Nadia, in cui la sua immedesimazione con Gesù mostra una volta di più quanto il Suo sacrificio sia stato fatto per ciascuno (e non per l’umanità come insieme):

[…] andai in chiesa e mi misi a guardare Gesù. Gli guardai le braccia. Erano tirate a destra e a sinistra. Quante volte mi ero sentita tirata nella mia vita, in mezzo a due posizioni contrastanti? L’apice di questo disagio lo avevo vissuto quando mi ero sentita tirata tra Italia e Giappone. Tra due amori. “Mi hai tirato un braccio fino al Paese dove sorge il sole per farmi arrivare all’Amore, a Te?”. Riconobbi che quel disagio era una ricerca disperata per trovare dimora, ristoro e pace. Il disagio era la ricerca di Dio. Cercavo la Sua casa. Come tutti. Tutti cerchiamo la Sua dimora.

È commovente accorgersi che una persona libera può vedere scritta per intero la propria storia nella Croce. Per alcuni è un abbraccio, per altri è stare nudi dentro il dolore, per Nadia è il dolore di essere tirati in direzioni opposte e poi trovare un centro, o meglio una casa. Siamo a casa sulla Croce, lì dove c’è Dio con noi e c’è una libertà vera che si innesta in Lui, uno slancio in orizzontale e verticale, nel largo e nel profondo, sulla terra e in cielo.

QUI IL LINK PER ACQUISTARE IL LIBRO