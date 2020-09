Cos’è la lussuria? Perdersi tutto il piacere di fare l’amore

Il corpo umano non è uno strumento di piacere, ma il luogo della nostra chiamata all’amore, e nell’amore autentico non c’è spazio per la lussuria e per la sua superficialità. Gli uomini e le donne meritano di più di questo! ( Papa Francesco, Udienza del 31 ottobre 2018)

Di Antonio e Luisa

Queste parole non sono state pronunciate nel medioevo o da qualche papa rigido e bacchettone. Sono state pronunciato, non più di due anni fa, da papa Francesco. Perché è così importante ritornare su queste parole? Perché è importante che il Papa le abbia dette? Perché in tante, troppe relazioni non si è capaci di sperimentare e vivere un amore autentico.

Cosa è la lussuria? E perché è un comportamento che fa male alla relazione e alle persone? Per curiosità ho cercato la definizione che offre Wikipedia. La lussuria è l’abbandono al piacere sessuale. Questo scrive Wikipedia. Una definizione completamente sbagliata. Il problema non è il piacere sessuale. Il problema non è abbandonarsi al piacere. Il piacere sessuale di per sé è un dono di Dio. Come tale è un talento da perfezionare. Gli sposi nel rapporto non solo possono ma si devono impegnare, è l’amore che lo esige, a donare sempre più piacere all’altro/a.

Cosa è la lussuria allora? Non è vivere il piacere e abbandonarsi ad esso. No! La lussuria è il contrario dell’incontro con l’altro/a, il contrario della comunione, il contrario del dono di sé. Il fine della lussuria è il piacere e l’altra persona diventa un mezzo per raggiungerlo. Capite che cambia tutto.

C’è un documento straordinario del Pontificio Consiglio della Famiglia pubblicato nel 1995 a firma dell’allora presidente Card. Lopez Trujillo che racchiude tante riflessioni da meditare. Tratta anche di questo argomento afferma:

Non si deve mai dimenticare che il disordine nell’uso del sesso tende a distruggere progressivamente la capacità di amare della persona, facendo del piacere — invece che del dono sincero di sé — il fine della sessualità e riducendo le altre persone a oggetti della propria gratificazione: così esso indebolisce il senso del vero amore tra l’uomo e la donna. Sessualità umana. Verità e significato. (Pontificio Consiglio della famiglia – 1995)

Capite ora di cosa si preoccupa il Papa? È importante che la nostra relazione tutta sia caratterizzata dal desiderio di farci dono. Anche il rapporto fisico. Soprattutto, direi, il rapporto fisico. E lì che si celano tanti problemi che poi ammalano tutta la relazione e il matrimonio. E’ nel rapporto fisico che spesso si gioca la nostra battaglia personale contro l’egoismo. È lì che impariamo ad amare l’altro/a e non ad usarlo. È lì che possiamo sperimentare il piacere che ha voluto per noi il Creatore scaturente da una comunione di corpo e cuore e non solo un piacere superficiale scaturente dalla lussuria e dal nostro egoismo.

Come dice il Papa meritiamo di più che essere un oggetto di piacere per l’altro/a. Il nostro cuore lo sa e presto o tardi non sentirà più il desiderio di donarsi e accogliere chi vuole solo usarci. Ne va della nostra gioia. Ne va del nostro matrimonio.

