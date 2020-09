Gli altri sono più felici di me?

“L’invidia è fonte di numerosi peccati di pensiero, parole e opere. Da questa fonte torbida sbocciano pensieri privi di amore, odiosi e ingiusti, parole offensive e diffamatorie, come anche atti ostili e perfino criminali” [1].

Il problema della mia vita è l’invidia. Quando mi paragono agli altri, mi rendo conto di quanto posso diventare infelice. Mi paragono alle altre persone, guardo la loro vita felice e soffro perché non sto altrettanto bene. Leggevo giorni fa:

L’invidia si introduce nella mia anima e mi amareggia dentro. Mi toglie la pace e la felicità.

Ogni volta che mi paragono trovo persone più felici di me, che hanno più beni, hanno preso decisioni migliori, a cui va meglio nella vita, che hanno più successo, che sono più amate e valorizzate.

La gente le apprezza e le rispetta molto più di me. Ne tiene più conto. Le invita in luoghi in cui io non posso andare. Le loda per quello che fanno molto più di quanto elogia me. Tiene conto delle loro opinioni e dei loro punti di vista più dei miei.

Curiosamente mi paragono con chi sta meglio di me, non con chi sta peggio. Forse per questo soffro di più. Guardo più chi vive una vita apparentemente più piena della mia.

E da quel paragone sboccia sempre l’invidia. Desidero quello che hanno loro. Anelo ai posti migliori, ai luoghi più belli, ai posti con più responsabilità.

Fizkes - Shutterstock

Mi paragono ed è tutto molto sottile. Mi avveleno mentre mi guardo intorno. E perdo subito la pace.

Mi concentro su quello che fanno gli altri e mi lamento immediatamente. Ma in realtà Dio è buono e fa ciò che vuole con le sue cose. Ma poi, quando mi paragono, credo di meritare di più.

Faccio sempre appello alla giustizia quando mi conviene. Penso a ciò che è giusto per me più che per gli altri. Credo di meritare di più.

Non mi importa degli altri quando la vita è ingiusta con loro, ma mi fa male quando è ingiusta con me. E mi ribello contro quel Dio che non mi paga quello che credo mi spetti.

I paragoni mi fanno sempre del male. Quel Dio che dico di amare è molto più misericordioso di me. È buono, e il Suo modo di agire non è il mio.