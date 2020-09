Ascoltate l’opera di un famoso organista di Notre-Dame di Parigi in un recital in live streaming!

Venerdì 25 settembre, per una sera sola, il virtuoso organista dell’Università di Princeton, Eric Plutz, eseguirà la “Grande Sinfonia n. 5” di Louis Vierne dalla storica chiesa di St. Anne a Washington, D.C. (Stati Uniti). La performance verrà trasmessa in diretta in streaming sul sito web della chiesa, a cui gli interessati potranno accedere attraverso questo link

Secondo la sua biografia, Eric Plutz è l’organista principale dell’Università di Princeton, dove le sue responsabilità includono il fatto di suonare per i servizi settimanali nella cappella, nelle cerimonie accademiche e in concerti solisti, come anche di accompagnare il Coro della Cappella Universitaria in servizi e concerti. A Princeton, Plutz coordina anche una serie di concerti pomeridiani presso la Cappella Universitaria e conferenze sulla musica, e insegna organo.

Il concerto fa parte di una serie di esibizioni che Plutz ha organizzato in occasione del 150° anniversario della nascita del compositore Louis Vierne. La serie era originariamente intesa per coprire tutte le grandi sinfonie di Vierne, ma la pandemia ha ostacolato questi progetti, costringendo l’organista a modificare il suo programma. Ora Plutz sta eseguendo performances in diretta in streaming per celebrare il famoso compositore francese.

Louis Vierne era un musicista esperto che ha detenuto la posizione di organista principale di Notre-Dame di Parigi dal 1900 fino alla sua morte, avvenuta nel 1937. La serie delle sue composizioni include Messe, concerti per pianoforte, musica da camera, poesie e varie opere vocali su temi sia sacri che secolari. Ha scritto sei sinfonie per organo, la terza delle quali ripresa dal gruppo rock tedesco Inquire, che l’ha definita “l’inizio di un nuovo movimento, qullo che chiamiamo ‘rock and roll’”.

L’esecuzione da parte di Eric Plutz della “Sinfonia N. 5 per Organo in La minore”, nota anche com la “Grande Sinfonia n. 5 di Vierne”, inizierà alle 19.30 ora di Washington venerdì 25 settembre 2020. Non perdetevi quella che sarà sicuramente un’esibizione trascinante. Per apprezzare le qualità di Plutz alla tastiera, guardate questa esecuzione del 2019 dello “Scherzo in Sol Minore” di Enrico Bossi.

Per ulteriori informazioni, visitate la pagina dell’evento su Facebook.

https://youtu.be/WqIz9GuAtb8