Preghiera per tutti i vescovi e i sacerdoti della Chiesa

Non è facile essere un sacerdote o un vescovo della Chiesa cattolica. Questi ministeri ordinati sono costantemente spinti in varie direzioni, e sono estremamente sotto pressione.

Una delle cose migliori che i laici possono fare è pregare per loro, perché Dio dia loro la forza per perseverare nella fede e fare ciò che è giusto.

Ecco una breve preghiera adattata dal The Catholic prayer book and manual of meditations che può essere utilizzata per intercedere per questi ministri della Parola di Dio:

Dio onnipotente ed eterno, mediante il cui Spirito tutto il corpo della Chiesa è santificato e governato, ascolta con misericordia le nostre umili suppliche per tutti i vescovi e i sacerdoti; fa’ che per il dono della tua grazia tutti, nei loro vari ruoli, possano servirti fedelmente e avere la forza di essere saldi testimoni del Vangelo al mondo. Amen.