Michael Lonsdale è morto: ritrova oggi in cielo il “suo fratel Luc”

Uomini di Dio , la pellicola del 2010 che ripercorre gli ultimi giorni dei monaci di Tibhirine prima del loro rapimento.

È morto oggi, 21 settembre 2020, all’età di 89 anni, l’attore franco-britannico Michael Lonsdale, che il mondo del cinema ricorda soprattutto come “l’Abate de Il nome della rosa di Jean-Jacques Annaud” e come un cattivo di uno 007, ma che in molti avevano imparato ad amare come il “fratello Luc” di

Michael Lonsdale aveva condiviso due anni fa un tête-à-tête postumo, fraterno e sconvolgente, con fratello Luc, quello di cui ha brillantemente interpretato il ruolo. «È stato necessario che venissero assassinati sette monaci, perché io venissi a conoscenza dell’esistenza di fratello Luc», rivela l’attore con emozione.

Luc mio fratello è un libro che ci parla. Non ci sarà lettore, effettivamente, che non sarà profondamente toccato dall’opera, al punto da sentire nel proprio cuore la chiamata dolce, amorevole e costante del Signore. Un libro che arriverà a carezzare ognuno e rilascerà a tutti una parola d’amore appagante e potente al contempo. Quella di Colui che è presente in ciascuna delle sue pagine: Cristo.

Curare e contemplare Dio

Brillante studente di medicina, Paul Dochier preferisce la vita contemplativa ai conforti del mondo. Divenuto monaco, preferisce le montagne del Maghreb e la terra islamica, scoperte durante il servizio militare, alla Francia cristiana. Sceglie di prendere il nome di Luca, l’Evangelista che – secondo la tradizione – era medico.

Si unisce alla comunità di Tibhirine dopo la guerra. Conficcato tra le montagne dell’Atlante, in Algeria, il monastero di Tibhirine dipende dall’abbazia cistercense di Aiguebelle, dove fratello Luc ha pronunciato i propri voti nel 1941. Avrebbe corrisposto per tutta la vita alla sua duplice vocazione: quella di curare i malati e quella di contemplare Dio. Il suo dispensario, dal quale prodiga gratuitamente cure alla popolazione locale, sarebbe divenuto la missione principale del monastero. Scrive fratello Luc :

Situato al centro di una popolazione miserabile, il gesto di occuparsi di quanti sono malati, di quanti hanno fame, è un gesto evangelico, ecclesiale e che si iscrive in tutta la tradizione monastica.