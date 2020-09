Le apparizioni degli angeli ai martiri cristiani mentre essi vengono massacrati

La prigionia di San Tirso

Un angelo viene a guarire le piaghe di, vescovo, che soffre a Perugia sotto Marco Aurelio. I suoi atti sono riportati dal cardinale Baronio (Act. SS. Gen. Tomo III, p. 545). Verso la stessa epoca, i santi martirisono assistiti e coronati visibilmente da un angelo, mentre che si applica loro al fianco le torce ardenti.

Sotto le persecuzione di Decio, san Tirso soffre in Bitinia un lungo e crudele martirio. Egli non era battezzato ed augurava esserlo, benché avesse già cominciato a ricevere il battesimo di sangue. Durante la notte, degli angeli scendono nella sua prigione, fanno cadere le sue catene, gli aprono le porte e lo conducono dal vescovo Fileas.

Questi lo vede giungere tutto circondato di luce; dapprima stupefatto, egli si affretta a conferirgli il sacramento della rigenerazione cioè il battesimo. Dopo di che, i santi angeli scortando sempre il santo martire, lo riconducono nella sua prigione. I Bollandisti dichiarano che gli atti, dai quali questo racconto è tratto, sono degni di fede e perfettamente solidi, nonostante che essi contengano molte cose meravigliose (Act. SS. Gen. Tomo III, p. 442).

La luce su San Sebastiano

La persecuzione di Diocleziano ci offre un’ampia messe di fatti analoghi; è impossibile rilevarli tutti. I santi martiri Clemente e Agatangelo, essendo posti in prigione, vi sono visitati dagli angeli che li scortano a confessare coraggiosamente la loro fede nonostante i supplizi con cui sono castigati (Act. SS. Gen. Tomo III, p. 78). Il romano san Bonifacio se ne va in Oriente a cogliere la palma del martirio; un angelo viene visibilmente in suo soccorso mentre i carnefici lo piombano in una caldaia di pece fusa; dopo che ha consumato la sua passione, un angelo appare alla matrona Aglae e l’avverte di ricevere i suoi preziosi resti come quelli d’un confessore di Cristo (Act. SS. Mag. Tomo III, p. 284-285).

Public Domain San Sebastiano

Mentre che il celebre martire san Sebastiano esorta i giovani cristiani Marco e Marcelliano a restare fermi nella fede, una splendida luce gli forma come un abito; sette spiriti celesti ed il Salvatore stesso si mostrano ai suoi fianchi; presa da questo spettacolo, santa Zoe che era muta, riscopre la parola e si fa cristiana (Act. SS. Gen. Tomo III, p. 624).

Le piaghe di San Vincenzo

Nel frattempo il diacono san Vincenzo, col corpo ricoperto di vive piaghe, è disteso in un’oscura cella su di un letto di pietre aguzze e di cocci di vasi rotti, gli angeli scendono presso di lui e guariscono le sue ferite; il santo cammina liberamente lodando Dio; le guardie, che vedono la luce sgorgare dalle fenditure della cella, contemplano il loro prigioniero circondato da spiriti celesti e si convertono (Act. SS. Gen. Tomo III, p. 9). Gli atti di san Sebastiano e di san Vincenzo sono di quelli che non si possono rigettare, senza aver contro di sé tutta l’antichità.

Il battesimo dei soldati

Quelli dei santi Giuliano, Basilide, Celso ed altri martiri non sono affatto meno formidabili con le loro particolarità. Essi ci insegnano che nel più forte della persecuzione di Diocleziano e di Massimiano, i discendenti dell’imperatore Carino, che erano cristiani, avevano ottenuto di praticare liberamente la loro fede; un sacerdote viveva con essi e celebrava loro i santi misteri.

Ora, accadde che san Giuliano martire, avendo convertito i soldati suoi guardiani, volle procurare loro il santo battesimo. Egli fu ispirato di rivolgersi al sacerdote che era l’elemosiniere della famiglia di Carino. Questi, scortato da sette giovani persone appartenenti a quella famiglia, si reca alla prigione; un angelo cammina davanti a lui, tocca le porte e gliele apre. Il battesimo è conferito ai soldati; ma il sacerdote ed i giovani sono arrestati, ed anch’essi riportano la corona del martirio (Act. SS. Gen. Tomo I, p. 582).

Leggi anche: La martire cristiana delle origini che ispirò i cattolici durante la peste