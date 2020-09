Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Se i vostri genitori sono divorziati o separati, potreste pensare che sia un tabù parlare dell’impatto negativo che questa esperienza ha avuto su di voi, e che nessuno capisca cosa state passando. Queste convinzioni sono molto comuni negli adulti con genitori separati o divorziati, ma un nuovo ministero cerca di rispondere a questi pensieri con un messaggio di accettazione, compassione e profonda comprensione.

Daniel e Bethany Meola sono i direttori e i fondatori di Life-Giving Wounds, un ministero per “chiunque abbia perso l’amore dei propri genitori insieme” per trovare “la guarigione, l’incoraggiamento e l’accompagnamento di Dio”, ha affermato Daniel in un’intervista. Il ministero offrirà un ritiro online che si svolgerà il giovedì sera dal 1° ottobre al 12 novembre 2020.

Si tratta di una risorsa decisamente necessaria. Gli adulti con genitori separati o divorziati non sono certo rari. Considerando che ogni anno circa un milione di bambini sperimenta il divorzio dei genitori e che un quarto dei giovani adulti ha i genitori divorziati, si parla di un segmento significativo della popolazione. Come hanno scoperto i Meola nel loro lavoro nel campo del matrimonio e della vita familiare cattolici, le risorse per sostenere questo gruppo sono purtroppo molto scarse.

“C’è moltissimo per i divorziati, ma niente per i figli del divorzio”, ha sottolineato Daniel. Mentre studiava per conseguire un dottorato in Teologia del Matrimonio e Famiglia presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, ha preso parte a una ricerca sull’assistenza pastorale ai figli delle persone divorziate, e ha scoperto che c’era pochissimo a disposizione.

Nel frattempo, Bethany ha lavorato per 7 anni presso la Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti nel Segretariato per Laici, Matrimonio, Vita Familiare e Gioventù, dove, come ricorda Daniel, “ha notato un vuoto a livello di ministeri per gli adulti figli del divorzio”.

Entrambi hanno trovato molto problematica la mancanza di risorse per gli adulti con genitori separati. Daniel è stato molto colpito da una statistica sulla vita interiore dei figli del divorzio: “In un’indagine nazionale su migliaia di giovani adulti, i due terzi di loro hanno affermato che nessuno della loro chiesa o sinagoga li ha contattati per il divorzio di genitori, né durante il processo né dopo che si era verificato”.

“Mi si spezza il cuore, perché la Chiesa non va incontro a questo gruppo”, ha confessato. “Non sorprende che poi queste persone se ne vadano, perché non pensano che la Chiesa prenda seriamente la ferita più profonda della loro vita. Dobbiamo migliorare il ministero per affrontare queste ferite aperte nella vita di tanta gente, che passa inosservata e non viene aiutata per ogni tipo di ragione”.

Bethany ha sottolineato che il ministero con gli adulti figli di genitori separati è una parte importante del processo di costruzione di una Chiesa più forte con matrimoni e famiglie felici. “Chiunque voglia costruire matrimoni e famiglie forti dovrebbe preoccuparsi di questa questione”, ha affermato. “I figli di genitori divorziati sono molto più inclini al divorzio, ma questo è un modo per aiutarli a guarire, perché abbiano il coraggio di dire ‘Sì’ al dono che dura tutta la vita del matrimonio che potrebbe spaventarli, o di avere matrimoni forti e positivi indipendentemente da quello che è accaduto in precedenza nella loro vita”.

Fondare questo ministero non è stata solo una questione di necessità pastorale, ma una missione profondamente personale per i Meola, soprattutto per Daniel. Entrambi hanno vissuto la separazione dei genitori, e se quelli di Bethany hanno finito per riconciliarsi e rimanere sposati, quelli di Daniel hanno invece divorziato. La sua ricerca e il suo lavoro sulla guarigione come adulto figlio di divorziati deriva quindi direttamente dalla sua esperienza:

“Molti figli del divorzio restano in silenzio e sono reticenti a parlarne. Si preoccupano del rifiuto, di quello che i loro coetanei potrebbero pensare di loro o delle possibili offese ai loro genitori. Quando però si parla con loro e si condividono le proprie esperienze, tanti dicono ‘È quello che ho vissuto anch’io’. Constatare questa grande necessità nella mia vita mi ha fatto desiderare di dedicarmi a questo ministero”.