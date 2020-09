La storia sorprendente del riscatto della Madonna di Bruges da parte dei Monuments Men

Wikipedia|CC BY-SA 3.0

Quando si pensa a un’indimenticabile statua di Michelangelo viene subito in mente la Pietà, ma la Madonna di Bruges è probabilmente l’opera d’arte del genio italiano che ha la storia più interessante. Realizzata nel 1503, venne trasportata a Bruges, in Belgio, dal mercante Alexander Mouscron, che visitava spesso Firenze per affari.

Quest’opera è diversa dalle altre di Michelangelo in cui appaiono come personaggi principali la Vergine e il Cristo Bambino. In altre occasioni, l’artista ha rappresentato la Madonna come una figura pia che sorride al suo piccolo, mentre qui Maria ha una posa pensosa e guarda a terra, mentre il Cristo Bambino sembra proiettarsi all’esterno, verso il mondo.

I critici pensano che questo sia dovuto al fatto che la Madonna conosceva il destino che attendeva suo figlio, e nella mano sinistra stringe infatti le Scritture. Entrambi i personaggi hanno una forma ellittica che dà ancora più significato e attrattiva all’opera.

Mouscron tenne per anni la statua nella sua cappella, dove sarebbe stata ammirata dall’artista fiammingo Dürer. Il destino della statua ha però avuto una svolta inaspettata durante la Rivoluzione Francese. Nel 1794, i rivoluzionari francesi presero il controllo di Bruges, allora controllata dagli Austriaci, e portarono la statua con loro a Parigi.

Solo dopo la fine dell’epoca napoleonica, nel 1816, la scultura tornò nella sua ubicazione originaria. Ma non era destinata a rimanerci a lungo.

Nel 1944, la scultura venne portata via dalle truppe nazisti che stavano abbandonando Bruges a seguito dell’arrivo delle truppe statunitensi in questa parte dell’Europa. Insieme alla statua, i nazisti presero anche dei dipinti di epoca rinascimentale. Sembra che il prezioso carico venne avvolto in un materasso e trasportato con un camion della Croce Rossa oltre il confine.

La scultura finì in una miniera di sale di Altaussee, da dove venne riscattata nel 1945 da Stephen Kovalyak, George Stout e Thomas Carr, che divennero noti come i “Monuments Men” (Uomini dei Monumenti), un team speciale incaricato dal Presidente statunitense F.D. Roosevelt di riscattare le opere d’arte rubate dai nazisti in Europa. La Madonna di Bruges tornò infine nella cittadina belga, dove attualmente si può ammirare nella chiesa di Nostra Signora di Bruges. L’interno della chiesa e la famosa statua di Michelangelo sono apparsi nel film del 2014 The Monuments Men.