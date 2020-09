Se mi ama perché non capisce ciò di cui ho bisogno?

Di Antonio e Luisa

Una delle convinzioni più sbagliate e dannose che ci possano essere nel matrimonio è la pretesa della telepatia. Riguarda in gran parte le donne. “Se mi ama mi capisce.” “Se mi ama non può non capire che quello che sta facendo mi dà fastidio.” “Come fa a non rendersi conto di quanto sto male.” “Per lui non esiste mai un problema.” “Ha la sensibilità di un elefante.” “Vorrei che ci arrivasse da solo!” “Come fai a non capire ciò di cui ho bisogno?” Queste sono solo alcune delle più comuni lamentele da parte delle donne verso il proprio sposo. La donna non si sente abbastanza curata e considerata. Lo sposo, secondo lei, non si impegna abbastanza. Stanno davvero così le cose?

Mi permetto di fare alcune considerazioni.

Donne: non guardate sempre i difetti del vostro coniuge (che probabilmente ci sono), concentratevi su quello che voi potete migliorare. Lui, può darsi, sia un po’ duro di comprendonio. Voi, siete così sicure di aver comunicato in modo comprensibile, anche per lui? La carità nella coppia lo esige.

Siete sicure di essere trasparenti e aperte al vostro sposo, in modo che lui possa comprendere il vostro stato emotivo? Oppure deve trasformarsi in un indovino?

Uomo e donna sono diversi tra loro. Lo sono più di quello che voi possiate pensare. L’uomo, nella maggior parte dei casi, non desidera altro che rendere felice la propria sposa. Spesso non serve neanche molto. Basta la parola giusta, basta anche il silenzio a volte. Deve però sapere il vostro pensiero, le vostre sensazioni e il vostro stato emotivo. Non pretendete da lui più di quello che può darvi, resterete insoddisfatte voi e resterà frustrato lui che non capirà nulla.

Parlate, parlate sempre e chiedete di essere ascoltate. Lui, spesso, non aspetta altro che di comprendere qualcosa di più di voi per aiutarvi e sostenervi. Robert Cheaib scrive nel suo libro Il gioco dell’amore:

In una comunicazione profonda non diciamo solo le nostre parole, noi siamo parola, un dirsi e un darsi. Non diciamo solo le nostre parole, ma ci diamo nella parola.

Non vale forse la stessa cosa anche con Dio? Dio ci ha donato la Sua Parola affinché noi potessimo conoscerlo. Non ha preteso che noi ci arrivassimo da soli. Parola che poi si è fatta carne in Cristo.

Uno dei pregi migliori di Luisa è proprio questo: la trasparenza. Non ha mai avuto timore di dirmi tutto. Ha sempre condiviso tutto con me. Mi ha fatto notare anche i miei errori con lei. Spesso comportamenti o atteggiamenti per me innocui. A lei, però, davano fastidio e per questo ho cercato di evitarli. Perché, alla fine, non conta ciò che penso io, ma ciò che prova lei. Perché, se poi la donna si apre nel dialogo, noi non abbiamo più scuse. Dobbiamo darci da fare per accontentarla. Questo è l’amore. Questa è la bellezza di una relazione profonda come quella sponsale.

Coraggio, il vostro sposo non aspetta altro che accogliervi nelle vostre parole.

