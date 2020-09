I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Cosa rende tanto attrattiva la pratica della mindfullness? Comporta dei rischi applicarla e se si quali? Cosa ne pensa la Chiesa?

E i fenomeni di possessione demoniaca spariscono come neve al sole all’avanzare della psichiatria e delle sue conquiste oppure anche questa branca della medicina si trova in alcuni casi davanti ad un mistero che la scienza non può e non potrà mai spiegare? Un ambito spaventoso, quello delle sofferenze legate ai disturbi diabolici, ma anche un luogo d’incontro tra le armi della ragione e quelle della fede e del potere della Chiesa.

Medjugorie ha bisogno di una guida per essere sperimentata, vissuta e attraversata: il giornalista Saverio Gaeta ci ha reso questo servizio. Se vogliamo intraprendere il viaggio secondo la sua natura, quella del pellegrinaggio in un luogo mariano, possiamo farlo appoggiandoci al libro di un autore che ha dedicato a questo luogo e ai suoi frutti di conversione anni di studio e devozione.

Chi non conosce Tu scendi dalle Stelle? Sarà che il caldo persistente e pochissimo consono a questi primi giorni già di fuoco per conto loro (l’inizio dell’anno scolastico dopo il lockdown per chi ha qualche figlio in età scolare equivale ad un paio almeno di imprese di Ercole) ma io ho già desiderio del tempo natalizio, con la sua atmosfera sì anche quella ahinoi tanto commerciale, con il buio denso delle sere che arrivano così presto, delle notti stellate che qui in nord Italia ci fanno sempre intravvedere S. Lucia sfrecciare sul suo asinello…C’è un santo napoletano, pieno di talenti e con un genio di evangelizzatore così ricco che può ispirare anche le nostre missioni di annuncio cristiano, è S.Alfonso Maria de’ Liguori.

E del Natale è segno supremo la famiglia, quella fatta da un padre, una madre e il figlio neonato che tutto sconvolge e trasfigura.

Questi sono i territori che i cinque libri di questa settimana vi aiuteranno ad esplorare.